Chrome OS Flex – Liste des appareils certifiés prenant en charge Chrome OS Flex

Chaque fois qu’un nouveau système d’exploitation est publié, un certain nombre d’appareils sont éligibles pour la mise à jour. Cependant, il se peut qu’un certain nombre de périphériques ne répondent pas aux exigences minimales du système d’exploitation. Il s’agit d’un problème qui a récemment été constaté dans le cas de Windows 11. Bien sûr, il reste encore trois bonnes années avant que Windows 10 ne soit plus pris en charge. D’ici là, nous pourrions voir des gens changer leurs systèmes et avoir un meilleur matériel. Mais qu’en est-il de ceux qui ne voient pas la nécessité de changer un très bon appareil pour un plus récent pour simplement utiliser le dernier système d’exploitation ? Chrome OS Flex est la réponse à ces questions. Et voici la liste des appareils compatibles avec Chrome OS Flex.

Chrome OS Flex est un nouvel entrant dans le monde des systèmes d’exploitation pour PC. Maintenant, Chrome OS Flex est différent de Chrome OS. Pour commencer, il ne pourra pas exécuter de machines virtuelles pour exécuter Windows, et vous ne pourrez pas exécuter d’applications Android sur vos PC. Le système d’exploitation est actuellement dans sa phase bêta de développement et présente des problèmes courants tels que des écrans noirs lors du démarrage ou de la configuration. Cependant, comme beaucoup de choses dans le monde du logiciel, le système d’exploitation devrait avoir sa version stable très bientôt cette année. Donc, si vous vous demandiez si votre ancien PC ou ordinateur portable serait compatible avec Chrome OS Flex, voici la liste des appareils compatibles.

Liste des appareils compatibles avec Chrome OS Flex

Acer

Acer Aspire 3 A315

Acer Aspire E3-111

Acer Aspire One 11 A01-132

Acer Aspire V5 131

Acer Aspire V5-122P

Acer One 14 Z2-485

Acer R3-131T

Acer TravelMate B113-E

Acer TravelMate B113-M

Acer TravelMate B115-MP

Acer TravelMate B3 B311

Acer TravelMate B3 11R-31

Acer TravelMate Spin B118-G2-RN

Acer TravelMate Spin B118-RN

Acer TravelMate P459-G2-M

Acer TravelMate P214

Acer Veriton L4630G

Advantech

Advantech ARK-DS520

Advantech DS-570

Advantech UTC-520F

OUVERT

AOPEN DE3450s

AOPEN DEX5760

AOPEN eTILE 19M AiO

Apple

Apple iMac 11.2

Apple iMac 12.1

Apple Mac Mini 7.1

Apple MacBook 7.1

AppleMacBook Air 5.1

AppleMacBook Air 6.1

Apple MacBook Air 7.2

Apple MacBook Pro 9.5

Apple MacBook Pro 11.2

Asus

ASUS EeeBook E402SA

ASUS Vivobook Flip 14 TP401NA

ASUS Vivobook L203MA

Asus x200m

Asus X55C

Asus X401U

ASUS Zenbook Flip X360CA

Dell

Dell Inspiron 15 3531

Dell Inspiron 3280 tout-en-un

Dell Inspiron 3501

Dell Inspiron 3505

Dell Inspiron N5010

Dell Latitude 3150

Dell Latitude 3160

Dell Latitude 3180

Dell Latitude 3189

Dell Latitude 3190

Dell Latitude 3190 2-en-1

Dell Latitude 3300

Dell Latitude 3330

Dell Latitude 3340

Dell Latitude 3350

Dell Latitude 3380

Dell Latitude 3390 2 en 1

Dell Latitude 3400

Dell Latitude 3410

Dell Latitude 3420

Dell Latitude 3440

Dell Latitude 3450

Dell Latitude 3460

Dell Latitude 3470

Dell Latitude 3480

Dell Latitude 3490

Dell Latitude 3510

Dell Latitude 5290

Dell Latitude 5290 2 en 1

Dell Latitude 5300 2 en 1

Dell Latitude 5400

Dell Latitude 5420

Dell Latitude 5480

Dell Latitude 7280

Dell Latitude 7400

Dell Latitude 7480

Dell Latitude 7490

Dell Latitude E5410

Dell Latitude E5420

Dell Latitude E5430

Dell Latitude E5440

Dell Latitude E5450

Dell Latitude E5470

Dell Latitude E5510

Dell Latitude E5520

Dell Latitude E5530

Dell Latitude E5540

Dell Latitude E6230

Dell Latitude E6410

Dell Latitude E6420

Dell Latitude E6430

Dell Latitude E6440

Dell Latitude E6510

Dell Latitude E6520

Dell Latitude E7240

Dell Latitude E7270

Dell Latitude E7440

Dell Latitude E7450

Dell Latitude E7470

Dell Optiplex 3010

Tout-en-un Dell Optiplex 3011

Dell Optiplex 3020

Dell OptiPlex 3030 tout-en-un

Dell Optiplex 3040

Dell Optiplex 3050

Dell Optiplex 3060

Dell Optiplex 3070

Dell Optiplex 3080

Dell OptiPlex 3240 tout-en-un

Dell Optiplex 3280 tout-en-un

Dell Optiplex 390

Dell Optiplex 580

Dell Optiplex 5040

Dell Optiplex 5050

Dell Optiplex 5060

Dell Optiplex 5070

Dell Optiplex 5080

Dell Optiplex 5250 tout-en-un

Dell Optiplex 5480 tout-en-un

Dell Optiplex 7010

Dell Optiplex 7020

Dell Optiplex 7040

Dell Optiplex 7050

Dell Optiplex 7060

Dell Optiplex 7070

Dell Optiplex 7080

Dell Optiplex 790

Dell Optiplex 9010

Dell Optiplex 9020

Dell Optiplex 9020 tout-en-un

Dell Optiplex 9030 tout-en-un

Dell Optiplex 980

Dell Optiplex 990

Dell Vostro 1220

Dell Vostro 15 3568

Dell Vostro 230

Dell Vostro 3470

Dell Vostro 3550

Dell Vostro 3560

Client léger Dell Wyse 5060

Client léger Dell Wyse 5070

Client léger mobile Dell Wyse 5470

Client léger Dell Wyse 7020

Dell XPS 13 9300

Dell XPS 13 9310

Dell XPS 13 2-en-1 9365

Dell XPS 13 9380

Dell Optiplex 3090

Élo

Fujitsu

Client léger Fujitsu Futro s720

Fujitsu Lifebook T726

Fujitsu Lifebook A743/G

Fujitsu Lifebook A574/H

CV

Tout-en-un HP 20-r013

HP 215 G1

HP 255 G7

HP 255 G7 (Ryzen)

CV 3115m

CV 630

HP Compaq 6000 Pro

HP Compaq 6005 Pro

HP Compaq 6200 Pro

HP Compaq 6300 Pro

HP Compaq 8200 Elite

HP Compaq Elite 8000

HP Compaq Elite 8100

HP Compaq Elite 8300

HP Compaq Pro 6305

HP Elitebook 2560p

HP Elitebook 2740p

HP EliteBook 820 G1

HP Elitebook 820 G2

HP Elitebook 820 G3

HP Elitebook 840 G1

HP Elitebook 840 G2

HP Elitebook 840 G3

HP Elitebook 840 G4

HP EliteBook 840 G5

HP EliteBook 840 G6

HP Elitebook x360 1030 G2

HP EliteBook 8440p

HP Elitebook 8460p

HP Elitebook 8470p

HP Elitebook Folio 9470m

HP EliteDesk 705 G1

HP EliteDesk 705 G3

HP EliteDesk 705 G4

HP EliteDesk 705 G5

HP EliteDesk 800 G1

HP EliteDesk 800 G2

HP EliteDesk 800 G3

HP EliteDesk 800 G6

Tout-en-un HP Engage One Pro

Tout-en-un HP Engage One Essential

Client léger mobile HP mt41

Client léger mobile HP mt43

Client léger mobile HP mt45

Ordinateur portable HP 15-ay015dx

HP Probook 11 EE G1

HP Probook 11 G2

HP ProBook 250 G7

HP ProBook 430 G1

HP Probook 430 G3

HO Probook 440 G1

HO Probook 440 G3

HP ProBook 440 G5

HO Probook 440 G6

HP Probook 450 G1

HP ProBook 450 G2

HP ProBook 450 G3

HP Probook 450 G5

HP Probook 450 G6

HP Probook 450 G7

HP Probook 4430s

HP Probook 4520s

HP Probook 4530s

HP Probook 4540s

HP Probook 455 G2

HP Probook 455 G3

HP Probook 6440b

HP ProBook 645 G1

HP Probook 6460b

HP ProBook 6465b

HP ProBook 6470b

HP Probook 650 G1

HP Probook 650 G2

HP Probook 655

HP ProBook 6550b

HP ProBook 6560b

HP Probook 6570b

HP ProBook x360 11 G1 EE

HP Probook x360 11 G2 EE

HP ProBook x360 11 G3 EE

HP Probook x360 11 G4 EE

HP ProBook x360 11 G5 EE

HP ProDesk 400 G1

HP Prodesk 400 G2.5

HP ProDesk 600 G1

HP ProDesk 600 G2

HP ProDesk 600 G4

HP ProOne 400 G1 tout-en-un

Tout-en-un HP ProOne 400 G2

HP ProOne 400 G3 tout-en-un

HP ProOne 400 G4 tout-en-un

HP ProOne 400 G5 tout-en-un

HP ProOne 600 G1 tout-en-un

HP Spectre x360 13 (2017)

HP Spectre x360 13 (2018)

HP Stream 11 Pro G1

HP Stream 11 Pro G2

HP Stream 11 Pro G3

HP Stream 11 Pro G4 EE

HP Stream 11 Pro G5

Flux HP 13

Flux HP 14-ax010n

Ordinateur convertible HP Stream x360 11

Client léger HP t430

Client léger HP t520

Client léger HP t530

Client léger HP t610

Client léger HP t620

Client léger HP t630

Client léger HP t640

Client léger HP t730

Client léger HP t740

HP Z230

HP x360 310 G2

HP Pro One 400 G6

Intel

Clé de calcul Intel STK1AW32SC

Clé de calcul Intel STK2m364CC

Intel NUC D34010WYK

Intel NUC DC3217IYE

Intel NUC NUC10i7FNH

Intel NUC NUC5CPYH

Intel NUC NUC5i3RYH

Intel NUC NUC6i3SYH

Intel NUC NUC7i3BNH

Intel NUC NUC8i5BEH

Intel NUC NUC8i7BEH

Intel NUC 8 robuste NUC8CCHK

Technologie judiciaire

Justice Tech Securebook 5.0

Lenovo

Lenovo 100e 2e génération (Intel)

Lenovo 14W génération 1

Lenovo 300e 1ère génération

Lenovo 300e 2e génération

Lenovo B590

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo N22

Lenovo N23

Lenovo N24

Lenovo Think Centre E73

Lenovo Think Centre M53

Lenovo Think Centre M600

Lenovo Think Centre M625q

Lenovo Think Centre M700

Lenovo Think Centre M70q

Lenovo Think Centre M710q

Lenovo Think Centre M720q

Lenovo Think Centre M71e

Lenovo Think Centre M72e

Lenovo ThinkCentre M72z tout en un

Lenovo Think Centre M73

Lenovo Thinkcenter M73z

Lenovo Think Centre M77

Lenovo Think Centre M78

Lenovo Think Centre M800

Lenovo Thinkcenter M800Z

Lenovo Think Centre M810z

Lenovo Think Centre M81

Lenovo Think Centre M83

Lenovo Think Centre M900

Lenovo ThinkCentre M90n IdO

Lenovo Think Centre M91p

Lenovo Think Centre M920q

Lenovo Think Centre M93p

Lenovo Think Pad 11e G1

Lenovo Think Pad 11e G2

Lenovo Think Pad 11e G3

Lenovo Think Pad 11e G4

Lenovo Think Pad 11e G5

Lenovo ThinkPad E14 Gen 1

Lenovo ThinkPad E14 Gen 2

Lenovo Think Pad E15

Lenovo Think Pad E440

Lenovo Think Pad E450

Lenovo Think Pad E480

Lenovo Think Pad E531

Lenovo Think Pad E550

Lenovo Think Pad E560

Lenovo ThinkPad Edge E430

Lenovo ThinkPad Edge E530

Lenovo Think Pad L420

Lenovo Think Pad L430

Lenovo Think Pad L440

Lenovo Think Pad L460

Lenovo ThinkPad T14 Gen 1

Lenovo ThinkPad T14s Gen 1

Lenovo Think Pad T410

Lenovo Think Pad T420

Lenovo Think Pad T430

Lenovo Think Pad T430u

Lenovo Think Pad T440p

Lenovo Thinkpad T450

Lenovo Think Pad T460

Lenovo ThinkPad T470s

Lenovo Think Pad T480

Lenovo Think Pad T510

Lenovo Think Pad T530

Lenovo Thinkpad T540p

Lenovo Think Pad T570

Lenovo Think Pad T590

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 1ère génération

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2e génération

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3e génération

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e génération

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5e génération

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6e génération

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e génération

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8e génération

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e génération

Lenovo ThinkPad X140e

Lenovo ThinkPad x201

Lenovo ThinkPad x220

Tablette Lenovo ThinkPad x201T

Lenovo ThinkPad X230

Lenovo ThinkPad X240

Lenovo ThinkPad X250

Lenovo ThinkPad X260

Lenovo ThinkPad x270

Lenovo ThinkPad x280

Lenovo ThinkPad x380

Lenovo Think Pad Yoga 11e G1

Lenovo Think Pad Yoga 11e G2

Lenovo Think Pad Yoga 11e G3

Lenovo Think Pad Yoga 11e G4

Lenovo Think Pad Yoga 11e G5

Lenovo Think Pad Yoga 11e G6

Lenovo Think Pad Yoga L390

Tout-en-un Lenovo v310z

Tout-en-un Lenovo V330-20ICB

LG

LG Gramme 15Z995

Client léger mobile LG 14ZT980

Microsoft

Microsoft Surface Laptop SE

Microsoft Surface Pro 3

Miniforum

Miniforum N36 Mini PC

Miniforum S41

Panasonic

Toshiba

Toshiba Satellite Pro A30-D

Toshiba Satellite C55-B

Toshiba Satellite Pro R50-B

Toshiba Satellite Pro R50-C

Toshiba Tecra A40-C

Toshiba Tecra C40-C

Toshiba Portégé Z30-C

Zotac

Zotac MA761

Zotac ZBOX AQ01 PLUS

Zotac ZBOX CI320 nano

Zotac ZBOX CI327

Zotac ZBOX CI329 nano

Zotac ZBOX MA760

Zotac ZBOX PI335 Pico

Conclusion

Voici la liste complète des appareils pris en charge par Chrome OS Flex. Bien sûr, il nous manque un certain nombre d’appareils de différentes marques. Cependant, nous espérons voir plus d’appareils testés, ajoutés et éventuellement compatibles avec ChromeOS Flex. Un grand nombre d’appareils plus anciens auront désormais une seconde vie, ce qui contribuera à réduire les déchets électroniques et à faire bon usage de ces appareils. La liste sera mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux appareils seront ajoutés.