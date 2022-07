Samsung Galaxy M01 reçoit enfin la mise à jour Android 12

Samsung est sur le point de terminer la course en publiant la mise à jour Android 12 pour chaque téléphone Galaxy éligible. Il ne reste que quelques appareils pour la mise à jour Android 12 et One UI 4. Le dernier téléphone Samsung à recevoir la mise à jour One UI 4.1 basée sur Android 12 est le Galaxy M01 d’entrée de gamme. Découvrons-en plus sur la mise à jour Galaxy M01 Android 12.

Cette semaine, Samsung a également déployé la mise à jour Android 12 pour deux autres téléphones Galaxy, le Galaxy M12 et le Galaxy F02. Chaque semaine, nous voyons Samsung élargir sa liste d’appareils avec la mise à jour Android 12. Un nouvel ajout à la liste est maintenant le Galaxy M01 qui est un téléphone très abordable.

La mise à jour stable One UI 4.1 basée sur Android 12 pour Galaxy M01 est déployée en Inde avec la version du micrologiciel M015GXXU4CVF6. Et il sera bientôt disponible dans d’autres régions d’Asie. Il s’agit de la deuxième mise à jour majeure de l’appareil depuis sa sortie. Et comme il s’agit d’une mise à jour majeure, elle mesure plus d’un Go.

En ce qui concerne les modifications, la mise à jour est fournie avec le correctif de sécurité Android de juin 2022. Et comme vous l’attendez d’une mise à jour majeure, elle apporte également de nouvelles fonctionnalités et modifications. Il comprend des fonctionnalités telles que de nouveaux widgets, des animations très fluides lors de l’ouverture et de la fermeture des applications, un panneau rapide révisé, un mode sombre automatique pour les fonds d’écran, les icônes et les illustrations, une nouvelle animation de chargement, et bien plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications mentionné ici pour connaître toutes les modifications apportées à la mise à jour One UI 4.1 basée sur Android 12.

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy M01 en Inde, vous recevrez bientôt la mise à jour, si vous ne l’avez pas déjà reçue. Comme d’habitude, la mise à jour est déployée pour les utilisateurs par lots, de sorte que certains utilisateurs peuvent obtenir la mise à jour dans les premiers lots tandis que certains utilisateurs peuvent obtenir les derniers baches. Vous pouvez suivre la nouvelle mise à jour d’Android 12 en allant sur Paramètres > Mise à jour du logiciel.

