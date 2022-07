Instagram annonce une fonctionnalité d’abonnement pour augmenter les revenus des créateurs

Les abonnements Instagram ont encore une autre fonctionnalité à venir sur les médias sociaux pour aider les créateurs à augmenter leurs revenus tout en rendant l’application plus attrayante que son concurrent actuel TikTok. Voici ce qu’il y a de nouveau.

Les abonnements Instagram ont été annoncés ce matin par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg. Selon lui, les créateurs auront une destination pour le contenu réservé aux abonnés sur leurs profils, publieront des bobines exclusives pour les abonnés et partageront des publications de flux auxquelles seuls les abonnés peuvent accéder.

Cela fait un moment qu’Instagram n’a pas été répandu pour introduire des abonnements. L’ingénieur inverse Alessandro Paluzzi a déjà tease que la société travaillait sur des histoires exclusives.

Les abonnements Instagram permettront aux créateurs de monétiser et de se rapprocher de leurs abonnés les plus engagés en offrant du contenu et des expériences exclusifs, selon Instagram.

Depuis le lancement du test alpha initial en janvier, des dizaines de milliers de créateurs aux États-Unis ont désormais accès aux abonnements Instagram.

Voici ses trois principales fonctionnalités :

Chats d’abonnés :

Les chats d’abonnés, alimentés par Messenger, peuvent être créés directement à partir de la boîte de réception ou de l’histoire d’un créateur et se terminer automatiquement après 24 heures, afin que les créateurs puissent maintenir l’équilibre et décider quand et comment interagir avec les abonnés ;

Les discussions d’abonnés peuvent prendre en charge jusqu’à 30 personnes, de sorte que les créateurs peuvent se connecter avec les abonnés en ce moment et les réunir.

Messages et bobines exclusifs :

Le contenu qui vit sur les profils des créateurs est un moyen important d’attirer de nouveaux abonnés et de fidéliser la communauté. Instagram introduit du contenu exclusif sous forme de publications ou de bobines, afin que les abonnés puissent s’engager sur nos réseaux sociaux et revenir pour profiter du contenu que vous avez créé pour eux.

Onglet exclusif sur le profil :

L’onglet exclusif sur le profil de l’utilisateur est la destination pour tout ce qui concerne les abonnements, du contenu exclusif, en sauvegardant leurs vies réservées aux abonnés, en via le partage de messages et de bobines de flux exclusifs.

Que pensez-vous des abonnements Instagram ? Y a-t-il un créateur auquel vous aimeriez vous abonner ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :