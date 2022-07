Les jeunes internautes se tournent de plus en plus vers TikTok et Instagram pour lancer des recherches sur le web

En un mot : YouTube n’est pas le seul service appartenant à Google qui tente de rester pertinent à une époque dominée par les médias sociaux. Deux des principaux produits de l’entreprise, la recherche et les cartes, sont de plus en plus délaissés par les jeunes qui utilisent les médias sociaux d’une manière que vous n’auriez peut-être jamais envisagée.

Lors de la récente conférence Fortune Brainstorm Tech 2022 à Aspen, Colorado, le SVP de Google, Prabhakar Raghavan, a déclaré qu’il continuait d’apprendre que les nouveaux utilisateurs d’Internet n’avaient pas les mêmes attentes et la même mentalité auxquelles nous nous sommes habitués.

« Les questions qu’ils posent sont complètement différentes », a ajouté l’exécutif.

Raghavan a noté que dans les études de Google, ils voient environ 40% des jeunes se tourner vers TikTok ou Instagram lorsqu’ils recherchent un endroit pour déjeuner. « Ils ne vont pas sur Google Maps ou sur Google Search », a-t-il déclaré.

TechCrunch a contacté Google et un porte-parole a confirmé que les chiffres de Raghavan étaient basés sur une recherche interne impliquant une étude d’internautes américains âgés de 18 à 24 ans. Les données de l’étude n’ont pas encore été rendues publiques, mais elles pourraient éventuellement trouver son chemin. sur le site du concours de Google à une date ultérieure.

Comme le souligne correctement la publication, cela pourrait devenir un problème sérieux pour Google. L’entreprise a dépensé des décennies et d’innombrables sommes d’argent pour affiner ses algorithmes de recommandation pour la recherche et pour collecter des données pour Maps. Il gagne également beaucoup d’argent grâce aux publicités vendues contre les requêtes de recherche.

Cela dit, ne vous attendez pas à ce que Google reste assis et regarde le monde passer. Le titan de la tech évolue constamment dans les coulisses pour rencontrer les utilisateurs tout au long de leur parcours. « Nous devons évoquer des attentes complètement nouvelles et cela nécessite des fondements technologiques totalement nouveaux », a déclaré Raghavan.

