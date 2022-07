Quand est-ce que The Last of Us est diffusé sur HBO ?

Le directeur du contenu de HBO, Casey Bloys, a répondu ces jours-ci aux questions du Hollywood Reporter. Dans une interview assez longue, Bloys a longuement parlé des nominations aux Emmy Awards 2022, dans lesquelles la société qu’il dirige a déjà devancé Netflix. Et, avant de dire au revoir, nous savons plus ou moins quand nous pourrons voir la série télévisée The Last of Us.

Le réalisateur de HBO pense déjà à The Last of Us

Mardi dernier, Casey Bloys était interviewé par The Hollywood Reporter après avoir pris connaissance des nominations aux Emmy Awards pour cette année 2022. Les choses s’annoncent vraiment bien pour HBO, puisque cinq des émissions les plus nominées étaient issues de cette plateforme, mettant en avant la série Succession avec 25 nominations, The White Lotus avec 20, Hacks avec 17, Euphoria avec 16 et la comédie hitman – mais de bonnes personnes – Barry avec 14.

Au total, la chaîne de contenu a reçu un total de 140 nominations au total, contre Netflix, qui n’en a obtenu que 105. Cela a donné beaucoup à dire pendant l’interview, car l’intervieweur voulait savoir comment HBO pourrait obtenir de meilleurs résultats que Netflix. avec un niveau de dépenses moindre. Selon Casey Bloys, HBO et HBO Max ont un plan stratégique pour que le contenu se compense à plusieurs niveaux, comme le budget ou le public cible. Par ailleurs, le directeur de HBO a également déclaré que le fait que l’Académie de la télévision soit parvenue à cette conclusion est dû au talent et aux efforts déployés par toute l’équipe pour faire avancer les projets.

Quand arrivera The Last of Us ?

Profitant un peu de la situation, l’intervieweur du Hollywood Reporter a directement demandé à Casey Bloys quand la série télévisée The Last of Us arriverait sur HBO Max. Il l’a fait après que Bloys ait déjà parlé de chaque projet réussi de HBO, il n’avait donc pratiquement aucune échappatoire et a répondu très simplement.

La réponse a été simple et rapide : « Nous sommes proches du début de 2023. » Peu de temps après, Casey Bloys lui-même dirait que cette série est l’un des projets qui l’excitent le plus l’année prochaine.

Que savons-nous déjà de The Last of Us ?

Il y a encore beaucoup de mystère autour de cette série, mais l’annonce du remake de la partie 1 du jeu vidéo peut être un indice très clair sur la façon dont cette série télévisée va se concentrer sur nous.

Lorsque cette nouvelle version du jeu a été annoncée pour les consoles next-gen et PC, de nombreux fans du jeu Naughty Dog ont rapidement compris que certains arcs de l’histoire allaient être modifiés afin qu’ils s’intègrent plus logiquement à sa suite. Le titre sera mis en vente le 2 septembre, ce sera donc un indice important pour la série télévisée, qui, rappelons-le, voit Neil Druckmann lui-même travailler aux côtés de Craig Mazin.

Quant au tournage, il faut supposer que la période de production est déjà terminée. Premièrement, parce que des images des décors ont déjà été divulguées il y a des mois et deuxièmement, parce que sinon, Bloys n’aurait pas été aussi précis avec la date de première de la série pour début 2023.