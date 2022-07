TSMC prévoit une augmentation des revenus au troisième trimestre grâce à l’augmentation de la demande d’iPhone 13

Le fabricant de puces pour iPhone TSMC prévoit des revenus allant jusqu’à 19,8 à 20,6 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 14,88 milliards de dollars d’une année sur l’autre, grâce à une demande accrue pour l’iPhone 13. TSMC semble confiant dans la demande de puces à long terme.

Tel que rapporté par ReuterTSMC suit « des résultats explosifs pour la période avril-juin qui ont souligné une demande résiliente au milieu d’une crise des puces causée par les ventes de smartphones et d’ordinateurs portables alimentées par la pandémie ».

Selon la publication, le résultat de TSMC est dû à la demande accrue d’iPhone 13, malgré une inflation mondiale record et les craintes d’une récession. Comme rapporté précédemment par Netcost-security.fralors que le marché mondial des smartphones souffre toujours, cela ne semble pas avoir d’impact sur Apple car l’iPhone 13 continue de bien se vendre.

Deux sources de la chaîne d’approvisionnement ont déclaré Reuter que les ventes d’iPhone ont continué à bien se porter « en juillet malgré des signes de ralentissement de la demande du marché pour d’autres fabricants de smartphones ».

« D’autres commencent à en prendre un coup », a déclaré l’une des sources. La deuxième source a déclaré que les expéditions de juillet pour l’iPhone 13 d’une usine étaient un tiers plus élevées qu’en juillet de l’année dernière. Cette tendance était particulièrement inhabituelle car les ventes des modèles d’iPhone actuels ont tendance à ralentir en juillet et en août, les consommateurs attendant les nouveaux modèles qu’Apple lance traditionnellement en septembre. « A en juger par les expéditions, les ventes d’iPhone 13 sont assez bonnes », a déclaré la deuxième source.

Le PDG de TSMC, CC Wei, a déclaré lors d’un briefing en ligne sur les revenus que la demande à long terme pour les puces TSMC de la société était « fermement en place ».

Malgré l’ajustement continu des stocks et les incertitudes macroéconomiques, la trajectoire de croissance structurelle de la demande à long terme de semi-conducteurs reste ferme. Nous prévoyons que notre capacité restera serrée et que notre entreprise sera plus résiliente.

TSMC a déclaré qu’il s’attendait à ce que les revenus du troisième trimestre atteignent entre 19,8 et 20,6 milliards de dollars, contre 14,88 milliards de dollars un an plus tôt, faisant passer ses prévisions de croissance des revenus de 26% à 29%.

Au deuxième trimestre, le fabricant de puces pour iPhone a enregistré des revenus en hausse de 36,6 % et un bénéfice net en hausse de 76,4 %. À l’approche de la série iPhone 14, il est logique que TSMC semble confiant quant à sa demande de puces à long terme.

