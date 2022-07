Wonder Boy : The Dragon’s Trap, jeu gratuit d’Epic Games Store : comment le télécharger sur PC

Wonder Boy : The Dragon’s Trap est le nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store. Il est disponible dès maintenant et pour qu’il vous appartienne pour toujours, il vous suffit de l’ajouter à votre bibliothèque avant le 21 juillet prochain à 17h00 (heure de la France), date à laquelle il reviendra à son prix habituel de 15,99. euros. Il s’agit d’un remake du classique Wonder Boy III: The Dragon’s Trap, qui a été créé en 1989 pour le Master System et est ensuite venu sur d’autres plateformes.

Jouez-vous à Idle Champions of the Forgotten Realms ? Epic Games a un cadeau pour vous

Si vous êtes un joueur — ou si vous voulez essayer — le populaire battle royale se déroulant dans l’univers Donjons et Dragons, actuellement et jusqu’au 21 juillet, l’Epic Games Store vous offre la possibilité d’obtenir un package bonus totalement gratuit (son prix est de plus moins de 100 euros). Vous pouvez vous le procurer sur ce lien.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source | Magasin de jeux épiques