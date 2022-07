Les AirTags dans les bagages aident les voyageurs à localiser les bagages perdus, mais ne peuvent pas résoudre l’incompétence des compagnies aériennes

Mettre des AirTags dans les bagages était l’une des choses que j’ai faites dès que j’ai eu le mien, et cela semble être devenu une utilisation très populaire des minuscules dispositifs de suivi.

Mais s’ils peuvent être d’une grande aide en cas de perte de bagages, un certain nombre d’expériences rapportées montrent qu’ils ne peuvent toujours pas résoudre l’incompétence des compagnies aériennes…

Nous en avons déjà vu un exemple, en avril, lorsqu’un couple britannique est rentré chez lui avec de bons souvenirs de leur mariage, mais pas de bagages.

Heureusement, Sharod a placé un AirTag à l’intérieur de chaque sac afin qu’il puisse les suivre sur la carte. Grâce à l’application Find My, le couple a découvert que leurs bagages étaient allés au premier arrêt à Francfort mais n’avaient jamais été embarqués dans l’avion pour Londres. Aer Lingus, la compagnie aérienne responsable du vol, a déclaré que les sacs seraient livrés à l’adresse du domicile de Sharod. La nuit suivante, seuls deux des trois sacs ont été livrés.

Find My a montré que le troisième sac se trouvait dans un appartement du centre de Londres, mais bien que le propriétaire ait transmis cette information à la compagnie aérienne, celle-ci n’a toujours pas réussi à le récupérer. Finalement, une semaine plus tard, Sharod a abandonné et a contacté la police, qui a rapidement récupéré le sac.

Fortune rapporte un cas similaire, où un golfeur pouvait voir l’emplacement (en mouvement) de ses clubs de golf, mais la compagnie aérienne n’était toujours pas en mesure de les réunir avec leur propriétaire.

Les célébrations de la retraite de Cory Prenatt ne se sont pas déroulées comme prévu. Plutôt que de jouer au golf avec ses amis sur tous les célèbres parcours Open du Royaume-Uni, le joueur de 47 ans a fini par parcourir le pays pour essayer de retrouver ses sacs après s’être perdus lors du voyage depuis les États-Unis. Prenatt, de Tampa Bay, en Floride, avait attaché des appareils Apple Inc. appelés AirTags à son sac de golf et à d’autres bagages pour savoir où ils se trouvaient après l’enregistrement de son vol. À son atterrissage au Royaume-Uni, il a vu que ses bagages étaient toujours coincés sur le tarmac de l’aéroport de Newark, où ils sont restés pendant deux jours. Ses bagages ont finalement été envoyés dans un entrepôt à Édimbourg, mais en s’y rendant pour les récupérer, il a remarqué que ses clubs se dirigeaient déjà vers Aberdeen. Son AirTag a montré qu’ils se sont finalement retrouvés dans les West Midlands en Angleterre […] Deux mois après son voyage, et après des demandes répétées auprès de British Airways et de sociétés de messagerie, Prenatt n’a toujours pas récupéré son sac de golf. Il dit qu’il contenait plus de 10 000 $ d’équipement, dont un putter de 4 000 $ que son fils lui a offert en cadeau de retraite.

Heureusement, il y a eu des histoires plus heureuses, notamment celle d’un Australien qui a pu utiliser un AirTag pour suivre et récupérer 7 000 $ de kit de photographie volé.

Pour moi, mettre des AirTags dans les bagages offre une grande tranquillité d’esprit lorsque je voyage. Mon dernier voyage à Buenos Aires en mars impliquait des bagages en soute, et c’était rassurant de pouvoir voir que les bagages étaient arrivés dans l’avion, puis dans mon aéroport de destination.

Photo : Yousef Alfuhigi/Unsplash

