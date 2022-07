M2 MacBook Air prend des performances avec un SSD plus lent sur le modèle de base

Les critiques du M2 MacBook Air sont arrivées. Alors que les journalistes et les influenceurs l’ont loué, il y a une préoccupation à propos de ce nouveau produit. Tout comme le MacBook Pro M2, Apple propose un SSD plus lent sur la configuration du modèle de base, dont vous devez être conscient.

Comme Netcost-security.fr signalé précédemment, le MacBook Pro M2 propose un SSD plus lent sur le modèle de base. Alors que le MacBook Pro M1 et le MacBook Air M1 disposent de deux puces NAND de 128 Go chacune dans sa version 256 Go, le MacBook Pro M2 – et maintenant le MacBook Air M2 – possède une seule puce NAND de 256 Go. Dans le premier cas, les Mac M1 peuvent atteindre des vitesses plus rapides en parallèle, tandis que ce dernier n’atteint pas les mêmes vitesses SSD puisqu’il ne possède qu’un seul SSD.

Comme Netcost-security.frComme l’a noté Filipe Espósito, « avoir un SSD plus lent augmente le temps nécessaire pour charger des applications et transférer des fichiers. Bien sûr, le SSD du MacBook Pro M2 d’entrée de gamme est encore assez rapide, mais réduire la vitesse de 50 % par rapport au modèle précédent semble injuste pour les consommateurs.

Voici les résultats de l’un des tests de référence effectués par la chaîne YouTube Max Tech :

M1 MacBook Pro : 2900 Mo/s (vitesse de lecture) et 2215 Mo/s (vitesse d’écriture)

MacBook Pro M2 : 1446 Mo/s (vitesse de lecture) et 1463 Mo/s (vitesse d’écriture)

À Le bordla porte-parole d’Apple, Michelle Del Rio, a fait la déclaration suivante à ce sujet :

Grâce à l’augmentation des performances du M2, le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces sont incroyablement rapides, même par rapport aux ordinateurs portables Mac dotés de la puissante puce M1. Ces nouveaux systèmes utilisent une nouvelle NAND à plus haute densité qui offre un stockage de 256 Go à l’aide d’une seule puce. Alors que les références du SSD de 256 Go peuvent montrer une différence par rapport à la génération précédente, les performances de ces systèmes basés sur M2 pour les activités du monde réel sont encore plus rapides.

Dans cet esprit, la recommandation serait d’obtenir la version à 1 500 $ avec 512 Go de stockage. À long terme, la mise à niveau de la machine de 8 Go de RAM à 16 Go vaut également la peine.

Que pensez-vous du fait qu’Apple modifie la façon dont il gère le stockage avec les MacBook Air et MacBook Pro M2 ? Es-tu d’accord avec ça? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

