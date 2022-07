Le prêteur de crypto-monnaie Celsius dépose le bilan alors que les clients craignent pour leur argent

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le réseau Celsius, l’un des plus grands prêteurs de crypto-monnaie, a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 un mois après avoir suspendu tous les retraits, échanges et transferts entre les comptes de ses 1,7 million de clients en raison de « conditions de marché extrêmes ». Le dernier événement a laissé un point d’interrogation quant à savoir si les utilisateurs pourront un jour accéder à l’argent qu’ils ont immobilisé sur la plate-forme.

Le réseau Celsius a été l’une des premières grandes victimes du crash cryptomonnaie suite à l’effondrement de TerraUSD. La plate-forme de financement décentralisé (DeFi), qui fonctionnait en collectant les dépôts des clients qu’elle prêtait à d’autres pour gagner un retour, a gelé les retraits et les transferts de compte le mois dernier en raison de « conditions de marché extrêmes ». Celsius a déclaré que les clients « accumuleraient des récompenses » pendant la pause, bien que recevoir tout intérêt sur la crypto détenue semble être un vœu pieux en ce moment.

Dans l’annonce qu’il avait déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11, les membres du comité spécial du conseil d’administration ont déclaré: « Le dépôt d’aujourd’hui fait suite à la décision difficile mais nécessaire de Celsius le mois dernier de suspendre les retraits, les échanges et les transferts sur sa plate-forme pour stabiliser son activité et protéger ses clients. »

« Sans une pause, l’accélération des retraits aurait permis à certains clients – ceux qui ont été les premiers à agir – d’être payés en totalité tout en laissant d’autres attendre que Celsius récupère la valeur des activités de déploiement d’actifs illiquides ou à plus long terme avant de recevoir une reprise. »

Celsius compte 100 000 créanciers, qui pourraient inclure des clients aux côtés d’entreprises. Sa plus grande créance non garantie est de 81 millions de dollars du Pharos Fund, basé sur les îles Caïmans, rapporte CNBC, et elle doit un prêt non garanti de 12 millions de dollars à Alameda Research.

La société affirme disposer de 167 millions de dollars de liquidités pour fournir des liquidités afin de soutenir certaines opérations pendant le processus de restructuration, tandis que ses actifs et passifs estimés sont répertoriés entre 1 et 10 milliards de dollars sur une base consolidée. Il ne demande pas l’autorisation d’autoriser les retraits des clients pour le moment.

Les clients craignent de ne pas récupérer leur argent en raison de la faillite. Les termes et conditions de Celsius stipulent que la procédure d’insolvabilité pourrait entraîner la « perte totale de tous les actifs numériques », bien que la société envisage actuellement une restructuration plutôt qu’une liquidation.

Le PDG Alex Mashinsky a déclaré : « Nous verrons cela comme un moment déterminant, où agir avec détermination et confiance a servi la communauté et renforcé l’avenir de l’entreprise. » Il est difficile d’imaginer que les nombreux clients qui ont remis leurs économies à Celsius seront d’accord avec cette affirmation.