La campagne Back to School d’Apple est désormais disponible en Europe avec une carte-cadeau gratuite sur les achats

La campagne Back to School d’Apple a été lancée le mois dernier aux États-Unis, au Canada et dans quelques autres pays asiatiques – et un rapport récent a révélé que l’offre serait bientôt disponible en Europe. Désormais, l’offre est en ligne dans plusieurs pays européens et offre une carte-cadeau gratuite à l’achat d’un Mac ou d’un iPad éligible.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Back to School est une campagne Apple traditionnelle dans laquelle l’entreprise offre des remises et même des cadeaux aux étudiants et aux éducateurs. L’année dernière, Apple a offert gratuitement à ses clients des AirPod de deuxième génération. Maintenant, le programme offre une carte-cadeau Apple gratuite.

Plus précisément, les étudiants acheteurs peuvent obtenir une carte-cadeau gratuite jusqu’à 150 € après l’achat d’un nouveau Mac ou iPad. Quant au Royaume-Uni, la carte-cadeau gratuite peut aller jusqu’à 120 £. La carte-cadeau peut être utilisée pour les achats dans l’Apple Store, l’App Store et l’iTunes Store et pour Apple Books, ainsi que pour les abonnements et les achats intégrés.

Bien entendu, pour bénéficier de la carte-cadeau gratuite de 150 €/120 £, vous devez acheter un Mac ou un iPad éligible. Il s’agit du MacBook Air, du MacBook Pro et de l’iMac. Une carte-cadeau de moindre valeur est offerte à ceux qui achètent un nouvel iPad Air ou iPad Pro.

En savoir plus sur la campagne Back to School d’Apple

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la campagne a également été lancée dans certains pays asiatiques comme l’Inde et la Thaïlande, mais Apple propose toujours des AirPod de deuxième génération gratuitement dans ces pays car les cartes-cadeaux d’Apple ne sont pas valables pour les achats dans l’Apple Store en ligne.

Il convient de noter que les étudiants peuvent également obtenir AppleCare + pour leurs produits éligibles avec une remise de 20 %.

Vous pouvez trouver plus de détails sur la campagne et les remises en visitant l’Apple Education Store. Les clients doivent confirmer leur éligibilité à la remise via la plateforme UNiDAYS. Les remises varient selon le produit.

Et si vous n’êtes pas étudiant mais que vous recherchez toujours une réduction sur les produits Apple, n’oubliez pas de jeter un œil aux offres d’Amazon.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :