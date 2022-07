Netflix s’associe à Microsoft pour des abonnements moins chers financés par la publicité

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Après des mois de spéculation, Netflix a récemment confirmé des plans pour un niveau moins cher financé par la publicité, mais la société aurait besoin d’un partenaire pour aider à diffuser ces publicités. Cette semaine, il a annoncé qu’il avait choisi Microsoft. La plupart des concurrents de Netflix ont déjà des options d’adhésion financées par la publicité.

Microsoft et Netflix ont annoncé que les publicités pour le prochain niveau moins cher financé par la publicité de Netflix passeront toutes par la plate-forme publicitaire de Microsoft. Les déclarations des entreprises mettent fin à une série de rumeurs entourant les plans publicitaires de Netflix.

En avril, Netflix a confirmé son intention d’offrir un abonnement financé par la publicité dans le courant de 2022, inversant les déclarations antérieures contre l’idée. Un rapport financier du premier trimestre montrant la première perte d’abonnés en une décennie aurait pu encourager la décision, car la société a licencié du personnel en réponse.

Des rapports précédents ont émis l’hypothèse que Netflix pourrait travailler avec Google ou NBCUniversal pour diffuser des publicités ou qu’il pourrait même acheter Roku pour accélérer ces plans. L’adoption d’un niveau financé par la publicité alignerait Netflix sur des concurrents tels que Hulu, HBO Max, Paramount Plus et Peacock, Disney + adoptant également la tendance cette année.

Les annonces de cette semaine ne révèlent pas de détails sur ce à quoi pourrait ressembler le niveau financé par la publicité de Netflix, quand il sera lancé ou combien cela coûterait. Netflix commence actuellement à 10 $ par mois. HBO a des prix similaires avec les publicités et Disney + coûte 8 $ sans publicité. Le prix financé par la publicité de Netflix devrait concurrencer le niveau publicitaire à 7 $ de Hulu et le niveau publicitaire à 5 $ de Paramount Plus.