Valve pourrait optimiser Steam OS pour le GPD Win Max 2

Quelque chose à espérer : L’un des principaux avantages de Steam Deck est l’optimisation de Steam OS par Valve. Grâce à ces ajustements, le système d’exploitation pourrait se retrouver sur un autre PC de jeu portable plus puissant, et Valve pourrait aider d’autres fabricants à favoriser ce nouveau niveau de portables.

Le fabricant du GPD Win Max 2 récemment révélé a déclaré que Valve l’avait contacté pour apporter le système d’exploitation de Steam Deck au prochain appareil. La collaboration pourrait aider à en faire une alternative premium plus attrayante au PC de jeu portable de Valve.

Le système d’exploitation Steam de Valve est une distribution Linux gratuite que la société encourage les utilisateurs à installer sur divers appareils, potentiellement même le Win Max 2. Cependant, Valve a introduit des optimisations dans le logiciel Steam Deck pour améliorer les performances de jeu de ce matériel spécifique et donner plus de contrôle aux utilisateurs. Les joueurs peuvent télécharger des shaders de jeu pré-cachés et ajuster facilement les taux de rafraîchissement ou les vitesses d’horloge pour économiser la batterie.

Ces ajustements pourraient évoluer relativement facilement sur le Win Max 2. Les versions AMD du mini-ordinateur portable fonctionnent sur des puces de la même famille que celles du Steam Deck mais sont plus puissantes. L’appareil de Valve est équipé d’un processeur Zen 2 personnalisé à 4 cœurs et 8 threads fonctionnant jusqu’à 3,5 GHz et d’un GPU à 1,6 GHz avec 8 unités de calcul RDNA 2.

Win Max 2 devrait dépasser ces spécifications avec le Zen 3+ Ryzen 7 6800U à 4,7 GHz à 8 cœurs et 16 threads et un GPU à 2,2 GHz avec 12 unités de calcul RDNA 2. Cependant, cela coûtera environ deux fois plus cher qu’un Steam Deck.

Actuellement, GDP prévoit d’expédier le Win Max 2 avec Windows. Une option Steam OS personnalisée encouragerait les comparaisons entre les performances de jeu natives sur Windows et la couche de compatibilité Proton de Steam OS.

Cependant, GPD dit qu’il devrait d’abord envoyer son appareil à Valve pour le tester, après quoi cela pourrait prendre six mois pour obtenir un système d’exploitation Steam optimisé sur le système. Par la suite, Valve pourrait promouvoir les PC portables de GPD sur Steam, de la même manière qu’il présente les casques HP, HTC et Microsoft VR aux côtés des siens. Ce type de partenariat pourrait ouvrir la porte à davantage de PC portables à l’avenir.