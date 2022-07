Netflix s’associe à l’ancien ennemi d’Apple pour un prochain plan financé par la publicité

Le mois dernier, Netcost-security.fr a rapporté que Netflix était en pourparlers avec des partenaires publicitaires potentiels pour non seulement construire son plan d’abonnement basé sur la publicité, mais aussi son réseau publicitaire interne. Maintenant, la société de services de streaming a choisi Microsoft, l’ancien ennemi juré d’Apple, pour s’associer.

Comme l’a annoncé Microsoft dans un article de blog, la société est « ravie d’être nommée partenaire technologique et commercial de Netflix pour aider à alimenter sa première offre d’abonnement financée par la publicité ».

Lors de son lancement, les consommateurs auront plus d’options pour accéder au contenu de Netflix. Microsoft explique que les spécialistes du marketing à la recherche de leurs besoins publicitaires auront accès à l’audience du service de streaming et à l’inventaire premium de la télévision connectée.

En tant que clause de non-responsabilité, Microsoft a déclaré qu’il approuvait une « approche de la confidentialité, qui repose sur la protection des informations des clients ».

Voici la déclaration du chef de l’exploitation de Netflix, Greg Peters :

En avril, nous avons annoncé que nous introduirions un nouveau plan d’abonnement financé par la publicité à prix réduit pour les consommateurs, en plus de nos plans de base, standard et premium sans publicité existants. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que nous avons choisi Microsoft comme notre partenaire commercial et technologique mondial en matière de publicité.

Microsoft a la capacité éprouvée de prendre en charge tous nos besoins publicitaires alors que nous travaillons ensemble pour créer une nouvelle offre financée par la publicité. Plus important encore, Microsoft a offert la flexibilité d’innover au fil du temps tant du côté de la technologie que des ventes, ainsi que de solides protections de la vie privée pour nos membres.

Nous n’en sommes qu’au tout début et nous avons beaucoup à faire. Mais notre objectif à long terme est clair. Plus de choix pour les consommateurs et une expérience de marque TV premium, meilleure que linéaire pour les annonceurs. Nous sommes ravis de travailler avec Microsoft pour donner vie à ce nouveau service.