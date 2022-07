Apple se sépare de Jony Ive et de son entreprise de design

En bref: le designer Apple Jony Ive a officiellement quitté l’entreprise basée à Cupertino en 2019 pour créer sa propre entreprise de design, LoveFrom. Cependant, je n’ai pas complètement rompu les liens avec Apple, car Tim Cook et sa société deviendraient l’un des principaux clients de l’entreprise. Ce n’est plus le cas.

Des sources proches du dossier ont déclaré au New York Times qu’Apple et la société d’Ive ont convenu de mettre fin à leur partenariat, concluant un contrat pluriannuel qu’Apple a signé avec LoveFrom d’une valeur estimée à plus de 100 millions de dollars.

Selon les sources de la publication, l’accord a empêché Ive de travailler sur des produits qui, selon Apple, seraient en concurrence avec ses propres offres.

Alors que le contrat devait être renouvelé ces dernières semaines, les deux parties ont décidé de ne pas faire pression pour une prolongation. Des sources ont déclaré au Times que certains dirigeants d’Apple étaient préoccupés par le montant qu’Apple payait pour les services d’Ive. D’autres étaient frustrés que certains designers soient partis pour rejoindre l’entreprise d’Ive. Ive lui-même aurait également été intéressé à prendre des clients sans avoir besoin de la permission d’Apple.

J’ai rejoint Apple en 1992 et j’ai joué un rôle déterminant dans la renaissance de l’entreprise une fois que Jobs est revenu à la barre. Son premier grand projet a été l’iMac, et il a ensuite participé à la création de plusieurs autres produits clés, notamment l’iPod, l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch.

