Bandai Namco confirme le piratage et enquête sur l’étendue des dégâts

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Des rapports ont fait surface plus tôt cette semaine selon lesquels Bandai Namco avait été la cible d’une attaque de ransomware. Le groupe revendiquant la responsabilité, connu dans les cercles sous le nom de BlackCat, a répertorié Bandai Namco comme cible avec la référence « données bientôt » lundi. La société a depuis confirmé les rumeurs selon lesquelles elle aurait été récemment ciblée par des pirates et continue d’enquêter sur la question.

« Le 3 juillet 2022, Bandai Namco Holdings Inc. a confirmé avoir subi un accès non autorisé par un tiers aux systèmes internes de plusieurs sociétés du Groupe dans les régions asiatiques (hors Japon) », a déclaré la société dans un communiqué adressé à Eurogamer.

L’éditeur a ajouté qu’il a depuis pris des mesures pour bloquer l’accès aux serveurs afin d’empêcher de nouvelles attaques. Notamment, Bandai Namco n’a pas exclu la possibilité que les informations client liées à ses activités de jouets et de loisirs dans les régions asiatiques soient compromises.

Bandai Namco a déclaré qu’il enquêtait toujours sur l’étendue des dommages et partagerait de nouvelles informations le cas échéant. L’entreprise s’est également engagée à travailler avec des organisations externes pour renforcer sa sécurité et prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’un incident ne se reproduise.

Bandai Namco rejoint une liste croissante de sociétés de jeux vidéo ciblées ces dernières années. Capcom a été victime d’une attaque de ransomware fin 2020 qui a compromis les données des clients et de l’entreprise. Début 2021, les pirates ont mis la main sur le code source et les documents commerciaux de CD Projekt Red. Quelques mois plus tard, Electronic Arts a été la cible d’une attaque qui a entraîné la perte du code source et plus encore.

Crédit image : Max Bender