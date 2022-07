Télécharger les images capturées par le télescope spatial Webb de la NASA (optimisées)

Les découvertes spatiales ont toujours suscité l’intérêt de tous dans le monde. Que vous aimiez l’espace ou non, les découvertes et les résultats d’image qui sont publiés ont toujours fait en sorte que tout le monde en parle. Eh bien, la NASA vient de publier des images prises depuis l’espace par le télescope spatial James Webb et les images sont fascinantes.

Maintenant, vous pourriez demander, qu’est-ce que Netcost-security.fr a à voir avec l’espace ? Vous voyez, les images qui ont été publiées par la NASA sont absolument magnifiques et méritent d’être utilisées comme fonds d’écran pour vos appareils. Et ici, vous pouvez télécharger les premières images Webb de la NASA.

Chez Netcost-security.fr, nous visons toujours à vous proposer les meilleurs fonds d’écran pour votre PC et vos appareils mobiles. Et vu à quel point ces images spatiales nouvellement publiées sont formidables dans leur haute résolution absolue, cela ne ferait que rendre justice en les configurant comme fonds d’écran pour votre PC et vos appareils mobiles. Les images seront encore meilleures sur les appareils dotés d’un écran AMOLED. Examinons donc les détails de ces fonds d’écran et voyons également comment vous pouvez les configurer en tant que fonds d’écran pour votre écran de verrouillage et votre écran d’accueil sur les appareils Android, iOS et Windows.

Images du télescope spatial Webb de la NASA

Jusqu’à présent, la NASA a publié cinq images haute résolution entièrement colorées obtenues à partir du télescope spatial James Wess. Voici les détails des cinq images.

Remarque : vous pouvez trouver images optimisées dans la rubrique téléchargement. Ceux-ci sont optimisés pour les ordinateurs de bureau (3840 × 2160) et les téléphones mobiles (1424 × 2532). Cependant, nous établirons également un lien vers des images originales à grande résolution.

SMACS 0723

Il s’agit de la première image et elle représente de nombreuses galaxies autour de cette galaxie particulière connue sous le nom de SMACS 0723. Ce sont les galaxies les plus éloignées. Il s’agit d’une image infrarouge dont la création a pris 12,5 heures, ce qui est assez rapide. L’image peut être téléchargée en allant sur ce fonctionnaire Page Webb Space Telescope (Images optimisées disponibles dans le téléchargement ci-dessous). Les résolutions d’image disponibles sont

Image TIF pleine résolution 4537 x 4630 – 26,7 Mo

Image PNG pleine résolution 4537 x 4630 – 28,5 Mo

1960 x 2000 PNG – 5,52 Mo

WASP 96b (spectre)

WASP 96b est une planète chaude qui a des signes d’eau, de brume et de nuages. Il a été découvert en 2014 et orbite autour de son étoile tous les 3,4 jours. La seule image que la NASA a publiée pour WASP 96b est un diagramme de spectre qui vous montre la longueur d’onde de la lumière par rapport à la quantité de lumière non bloquée. C’est un graphique sympa pour regarder les millions de particules sur la planète. Vous pouvez consulter le tableau en rubrique ici. Ce sont les résolutions d’image disponibles pour le graphique

Image PNG pleine résolution 3840 x 2583 – 4,77 Mo

1920 x 1292 PNG – 1,47 Mo

Nébuleuse de l’anneau sud

Le télescope spatial Webb a également capturé des images d’une étoile mourante dans sa phase finale. Les images capturées par le télescope pour cette étoile sont tout simplement exceptionnelles à regarder. L’image montre comment des couches de gaz et de poussière sont éjectées. C’est la deuxième étoile de la nébuleuse de l’anneau sud. Il y a deux images disponibles une dans NIRCAM et l’autre un Caméra MIR images.

Résolutions d’image de la nébuleuse de l’anneau sud NIRCAM

Image TIF pleine résolution 4833 x 4501 – 24 Mo

Image PNG pleine résolution 4833 x 4501 – 21,3 Mo

2000 x 1863 PNG – 4,37 Mo

Nébuleuse de l’anneau sud MIR Cam Résolutions d’image

1305 x 1133 TIF pleine résolution – 1,7 Mo

1305 x 1133 Pleine résolution PNG – 1,6 Mo

Quintette de Stephen

Nous voyons les premières images du Quintette de Stephen, un groupe de galaxies. L’image est très détaillée et permet d’apporter plus d’études sur les trous noirs et l’évolution des galaxies. Vous pouvez également voir de nombreuses étoiles dans l’espace. C’est une image qui aurait fière allure sur l’écran de verrouillage de votre appareil. Vous pouvez vérifier l’image sur ici. Vous trouverez ci-dessous les résolutions disponibles pour Stephen’s Quintet.

Image TIF pleine résolution 12654 x 12132 – 150,6 Mo

Image PNG pleine résolution 12654 x 12132 – 181,6 Mo

Image PNG 2000 x 1917 – 4,47 Mo

Image MIR CamTIF pleine résolution 12654 x 12132 – 160 Mo

Image PNG de la caméra MIR pleine résolution 12654 x 12132 – 170,6 Mo

Image PNG de la caméra MIR 2000 x 1917 – 4,8 Mo

Nébuleuse de la Carène

L’image finale révélée par la NASA au public est celle des falaises cosmiques de la nébuleuse Carina. Maintenant, cette image a l’air incroyable car elle vous donne l’impression de regarder les collines brunes par une nuit étoilée brillante. Vous pouvez voir les étoiles dispersées dans tout le palais. C’est une image qui embellirait parfaitement le fond d’écran de votre écran d’accueil. Plusieurs résolutions sont disponibles et vous pouvez téléchargez-les ici.

Image TIF pleine résolution 14575 x 8440 – 136,9 Mo

Image PNG pleine résolution 14575 x 8440 – 124,7 Mo

Image PNG 2000 x 1158 – 3,33 Mo

Les crédits à l’écart de ces images vont à ce qui suit

Aperçu des images

Téléchargez des fonds d’écran du télescope spatial Webb de la NASA

Étant donné que les images d’origine sont trop grandes, nous avons optimisé ces images pour les téléphones de bureau et mobiles. Ces images peuvent être définies comme fonds d’écran pour vos appareils mobiles ainsi que pour votre PC. Pour les appareils mobiles, téléchargez les images, puis ouvrez l’application Galerie ou Photos. Sélectionnez l’image, puis choisissez Définir comme. Ici, vous pouvez définir l’image comme écran de verrouillage, écran d’accueil ou les deux. Si vous téléchargez les images sur votre PC, ouvrez simplement le dossier contenant l’image et ouvrez-le à l’aide de l’application Photos sous Windows 10 et 11. Cliquez sur le menu à trois points, puis choisissez définir comme. Vous pouvez choisir de définir l’image comme arrière-plan.

Alors, maintenant que vous avez accès à ces merveilleuses images, lesquelles sont vos préférées ? Personnellement, j’aime les images de la galaxie Quintet de Stephen prises avec la caméra IRM. Faites-nous part de vos réflexions sur ces belles images spatiales capturées par le télescope spatial James Webb.

