Windows 11 (mise à jour KB5015814) : toutes les actualités

Comme chaque deuxième mardi du mois, Microsoft a publié la mise à jour mensuelle pour Windows 11, qui comprend de nouvelles fonctionnalités et de nombreuses corrections de bogues. Il s’agit de la mise à jour KB5015814, avec le numéro de version 22000.795.

Les faits marquants de la recherche présenteront des moments remarquables et intéressants de ce qui est spécial chaque jour, comme les vacances, les anniversaires et d’autres moments éducatifs dans le temps, à la fois dans le monde et dans votre région. Pour voir les points forts de la recherche, cliquez ou appuyez sur l’icône de recherche dans la barre des tâches.

Pour les clients professionnels, les points forts de la recherche incluront également les dernières mises à jour de votre organisation et suggéreront des personnes, des fichiers, etc.

Les points forts de la recherche seront déployés sur les clients Windows 11 au cours des prochaines semaines. Nous adoptons une approche progressive et mesurée. La disponibilité générale aura lieu dans les mois à venir. Pour plus d’informations sur les paramètres de groupe, voir Paramètres de groupe : éléments de recherche dans Windows.

Ajoute l’audit d’adresse IP pour les connexions entrantes de gestion à distance Windows (WinRM) dans l’événement de sécurité 4262 et l’événement WinRM 91. Cela résout un problème qui ne peut pas enregistrer l’adresse IP source et le nom de l’ordinateur pour une connexion Remote PowerShell.

Ajoute le redirecteur de bloc de message serveur (SMB) spécifique au code de contrôle du système de fichiers public (FSCTL) FSCTL_LMR_QUERY_INFO.

Rend la suite de chiffrement du client SMB et du serveur SMB configurable à l’aide de PowerShell.

Ajoute la prise en charge de Transport Layer Security (TLS) 1.3 dans les implémentations client et serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Windows.

Résout un problème de condition de concurrence pouvant entraîner l’échec de la mise à niveau de Windows 11.

Correction d’un problème qui affichait les caractères japonais de manière incorrecte dans PowerShell.

Correction d’un problème qui affectait le service Cloud Clipboard et l’empêchait de se synchroniser entre les ordinateurs après une période d’inactivité.

Résout un problème qui ne pouvait pas masquer l’écran de démarrage de Windows Sandbox après le démarrage de la Sandbox.

Résout un problème qui empêchait un appareil avec les paramètres régionaux du système japonais de cesser de fonctionner lors de la désactivation des caractères définis par l’utilisateur final (UEDC).

Offre la possibilité d’utiliser un proxy réseau pendant les opérations d’impression universelle.

Résout un problème qui pouvait entraîner l’échec de la lecture de clips vidéo consécutifs dans les jeux utilisant DirectX 12 (DX12).

Résout un problème qui fait planter certains jeux s’ils utilisent l’API XAudio pour jouer des effets sonores.

Résout un problème qui affecte certaines chaînes de certificats aux autorités de certification racine qui sont membres du programme de certification racine Microsoft. Pour ces certificats, l’état de la chaîne de certificats peut être « Ce certificat a été révoqué par votre autorité de certification ».

Résout un problème qui empêche l’utilisation des fichiers EFS (Encrypting File System) sur une connexion Web DAV (Distributed Authoring and Versioning).

Résout un problème qui fait qu’un contrôleur de domaine écrit de manière incorrecte l’événement 21 du centre de distribution de clés (KDC) dans le journal des événements système. Cela se produit lorsque le KDC traite avec succès une demande de chiffrement à clé publique Kerberos pour l’authentification initiale (PKINIT) avec un certificat auto-signé pour les scénarios d’approbation de clé (Windows Hello Entreprise et authentification de l’appareil).

Résout un problème qui empêche Bluetooth de se reconnecter à certains appareils audio après le redémarrage des appareils.

Résout un problème qui se produit lorsque Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS) réinitialise le mot de passe des objets userProxy. Lorsque vous essayez de réinitialiser le mot de passe de quelqu’un d’autre et qu’il s’authentifie à l’aide d’une liaison simple, la réinitialisation du mot de passe échoue. L’erreur est du type « 00000005 : SvcErr : DSID-03380C23, problème 5003 (WILL_NOT_PERFORM), données 0 ».

Corrige un problème qui entraîne l’échec de l’authentification Microsoft NTLM avec une approbation externe. Ce problème se produit lorsqu’un contrôleur de domaine qui contient les services Windows Update pour le 11 janvier 2022 ou une version ultérieure que la demande d’authentification n’est pas dans un domaine racine et n’a pas le rôle de catalogue global. Les opérations concernées peuvent consigner les erreurs suivantes : La base de données de sécurité n’a pas été démarrée.

Le domaine était dans le mauvais état pour effectuer l’opération de sécurité.

0xc00000dd (STATUS_INVALID_DOMAIN_STATE).

Résout un problème qui entraîne l’échec de la stratégie du fournisseur de services de configuration (CSP) LocalUsersAndGroups lors de la modification du groupe Administrateurs intégré. Ce problème se produit si le compte d’administrateur local n’est pas spécifié dans la liste des membres lorsque vous effectuez une opération de remplacement.

Résout un problème où une entrée XML malformée pouvait entraîner l’échec de DeviceEnroller.exe. Cela empêche les CSP d’être livrés à l’appareil jusqu’à ce que vous redémarriez l’appareil ou corrigiez le XML.

Résout un problème qui pouvait empêcher Windows 11 de fonctionner lorsque vous installez une application et qu’il n’y a pas de connectivité réseau.

Quoi de neuf le menu Démarrer pour afficher Windows PowerShell lorsque vous cliquez avec le bouton droit (Win + X) sur le bouton Démarrer après la désinstallation de Terminal.

Renommez l’application Votre téléphone en Mobile Link sur la page Paramètres.

Résout un problème qui empêche la page des paramètres de personnalisation de Microsoft Surface Dial de fonctionner.

Résout un problème connu qui pouvait vous empêcher d’utiliser la fonction de point d’accès Wi-Fi. Lorsque vous tentez d’utiliser la fonction de point d’accès sans fil, le périphérique hôte peut perdre sa connexion à Internet après la connexion d’un périphérique client.