La série Hasbro Selfie vous permet de devenir le héros de l’action

En un mot : le fabricant de jouets Hasbro s’associe aux spécialistes de l’impression 3D de Formlabs pour donner aux fans la possibilité de posséder des figurines d’action personnalisées. Avec la série Hasbro Selfie, les clients peuvent scanner leur visage à l’aide de l’application Hasbro Pulse, puis sélectionner la figurine d’action qu’ils souhaitent devenir et la faire expédier à leur porte.

Les acheteurs peuvent choisir parmi une bibliothèque d’IP bien-aimées, y compris GI Joe, Ghostbusters, Power Rangers et Marvel. Hasbro a déclaré qu’il y aura également des designs inspirés des héros de Star Wars.

« Nous avons effectué des recherches approfondies pour vraiment comprendre la demande des fans pour un produit personnalisé, et l’équipe a fait un travail fantastique pour faire de ce rêve une réalité », a déclaré Brian Chapman, responsable de la conception et du développement mondiaux chez Hasbro.

La création personnalisée sera une figurine de 6 pouces de qualité collector. Le prix n’était pas mentionné dans le matériel de relations publiques officiel, mais des rumeurs antérieures suggéraient un prix de 60 $. Les commandes de figurines Hasbro Selfie Series débuteront cet automne.

Les fans qui assisteront au San Diego Comic Con auront la possibilité de prévisualiser des figurines personnalisées, et certains auront même la possibilité de créer et d’acheter leurs figurines plus tôt. Le SDCC 2022 démarre le 21 juillet et se déroule jusqu’au 24 au San Diego Convention Center.

Found est une fonctionnalité Netcost-security.fr où nous partageons des informations intelligentes, amusantes ou intéressantes sur le Web.