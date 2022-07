L’iPhone 13 règne alors que le marché des smartphones chute ; L’iPhone 14 pour se vendre encore mieux

Le marché mondial des smartphones souffre toujours, mais cela ne semble pas avoir d’impact sur Apple car l’iPhone 13 continue de bien se vendre. Si cela ne suffit pas, les analystes de Wall Street pensent que l’iPhone 14 fera encore mieux au lancement.

Netcost-security.fr a rapporté à quel point Apple a vendu des iPhones grâce à la série iPhone 13. La société se classe au premier rang sur le marché premium au cours du premier trimestre 2022 et au deuxième rang mondial des ventes générales.

Maintenant, deux sources de la chaîne d’approvisionnement ont déclaré à Reuters que les ventes d’iPhone ont continué à bien se porter « en juillet malgré des signes de ralentissement de la demande du marché pour d’autres fabricants de smartphones ».

« D’autres commencent à en prendre un coup », a déclaré l’une des sources. La deuxième source a déclaré que les expéditions de juillet pour l’iPhone 13 d’une usine étaient un tiers plus élevées qu’en juillet de l’année dernière. Cette tendance était particulièrement inhabituelle car les ventes des modèles d’iPhone actuels ont tendance à ralentir en juillet et en août, les consommateurs attendant les nouveaux modèles qu’Apple lance traditionnellement en septembre. « A en juger par les expéditions, les ventes d’iPhone 13 sont assez bonnes », a déclaré la deuxième source.

Si les rumeurs s’avèrent vraies, il est logique que les ventes de l’iPhone 13 soient toujours bonnes, car Apple n’apportera pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour le modèle standard de l’iPhone 14. Malgré une version plus grande, l’iPhone 14 aurait le même processeur que l’iPhone 13, le même design et des fonctionnalités d’appareil photo similaires. Pour l’iPhone 14 Pro, en revanche, une nouvelle conception, un processeur et des améliorations de l’appareil photo sont attendus.

Reuters affirme que l’iPhone 13 a continué de bien se vendre en raison du « rebond de la demande en Chine[ing] brusquement après la fin des fermetures et l’iPhone a été bénéficiaire « d’un congé de magasinage en juin en Chine, a écrit l’analyste de Cowen Krish Sankar dans une note aux clients.

La publication écrit:

Pour le troisième trimestre fiscal qui vient de se terminer, certains analystes de Wall Street se préparent à une légère baisse des livraisons d’iPhone 13, même si les volumes sont plus élevés dans certaines usines individuelles. Mais les analystes s’attendent toujours à ce que l’iPhone s’en sorte mieux que ses rivaux.

