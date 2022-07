Qu’est-ce que Share Focus Status sur iPhone et comment l’utiliser ?

Dans cet article, vous pouvez consulter un guide étape par étape sur la façon d’activer ou de désactiver le statut de partage de focus sur iPhone et iPad.

La mise au point est sans doute la fonctionnalité la plus impressionnante d’iOS 15. Pour certaines personnes, c’est la version d’Apple de la fonctionnalité Ne pas déranger. Le nouveau mode vous permet de filtrer les notifications en fonction de ce que vous faites, supposons que si vous travaillez avec Work Focus activé sur votre iPhone, vous recevrez des notifications des applications que vous choisissez lors de la configuration de la mise au point.

L’une des choses les plus intéressantes à propos de l’utilisation du mode Focus est qu’il permet aux autres de savoir que vous faites du travail et c’est pourquoi ne pas leur répondre. Bien que vous deviez activer une bascule pour le partager l’état de la mise au point sur votre iPhone pour informer les autres de votre état de concentration.

Qu’est-ce que le mode de mise au point ?

Le nouveau mode Focus est le mode Ne pas déranger sur les stéroïdes. Focus rend le mode emblématique Ne pas déranger meilleur et plus fonctionnel. Il permet aux utilisateurs d’autoriser certaines personnes à contacter tout en utilisant un certain focus, la même chose peut être faite avec les applications. Non seulement cela, mais vous pouvez également définir des pages d’écran d’accueil personnalisées pour différents modes de mise au point.

Il existe différents modes de mise au point que vous pouvez utiliser sur votre iPhone ou iPad exécutant iOS 15 ou iPadOS 15 ou une version plus récente. La liste comprend la conduite, la forme physique, la pleine conscience, la lecture, les jeux, le sommeil, la vie personnelle, le travail et ne pas déranger (DND). Vous pouvez également créer votre propre focus personnalisé si vous le souhaitez. Si vous n’avez pas encore utilisé le mode Focus, voici un guide étape par étape sur la façon dont vous pouvez l’utiliser sur votre iPhone.

Qu’est-ce que le statut Share Focus sur iPhone ?

La bascule l’état de la mise au point permet à d’autres personnes de dire que vous avez désactivé les notifications, cependant, elle est limitée aux personnes qui possèdent des appareils Apple. La fonctionnalité permet aux applications compatibles d’afficher un message aux personnes expliquant pourquoi vous ne répondez pas au message. Cependant, l’autre personne a le choix de vous envoyer un message que vous pourrez vérifier plus tard ou contourner le focus en cas d’urgence.

Si vous utilisez régulièrement le mode Focus, vous devriez envisager d’activer le statut Share Focus. Il y a un certain nombre d’avantages à utiliser Share Focus Status, vos contacts auront une idée de la raison pour laquelle vous ne leur répondez pas. Comme vous ne le faites pas intentionnellement, il est indispensable de leur faire savoir que vous êtes simplement occupé et que vous répondrez en retard. Dans le cas de la mise au point, vous pouvez également utiliser la fonction de réponse automatique avec Share Focus Status.

Si vous êtes dans l’écosystème d’Apple et que vous possédez différents appareils Apple, vous pouvez partager la mise au point avec ses paramètres, y compris l’état de la mise au point avec les autres appareils Apple que vous utilisez comme Apple Watch, iPad ou Mac.

Maintenant que vous connaissez le mode de mise au point et l’état de partage de la mise au point, examinons les étapes à suivre pour activer ou désactiver l’état de partage de la mise au point sur votre iPhone. Rendez-vous sur les paramètres de mise au point, puis appuyez sur la mise au point que vous souhaitez configurer.

Vous pouvez autoriser les notifications pour certaines personnes et applications, en fonction de l’objectif. Juste après ces paramètres, vous verrez une option avec les paramètres d’état de la mise au point, appuyez dessus. le statut de focus est activé par défaut. Si vous l’avez désactivé dans le passé et que vous souhaitez l’activer, activez la bascule l’état du focus.

Comme mentionné, lorsque Share Focus Status est activé, les applications compatibles informent les autres personnes que vous avez des notifications silencieuses. Évidemment, ils ne pourront pas voir le nom et les informations de Focus, mais auront la possibilité de notifier quand même en cas d’urgence.

Comment désactiver le statut de partage de focus sur iPhone pour les contacts

L’activation de l’état de partage de la mise au point affichera tous les contacts de votre liste dont vous avez désactivé les notifications, mais il existe un moyen de masquer l’état de partage de la mise au point pour certains contacts ou personnes. Si vous utilisez iMessage, vous pouvez facilement activer ou désactiver le statut de mise au point avec certains contacts.

Ouvrez l’application Messages sur votre iPhone, puis appuyez sur le contact dont vous souhaitez masquer l’état de mise au point, appuyez sur le nom de l’utilisateur, puis désactivez la bascule pour partager l’état de mise au point.

Donc, c’est tout sur le statut de partage de focus sur iPhone, maintenant vous savez que vous pouvez l’activer ou le désactiver, le vérifier sur votre iPhone, et si vous avez encore des questions, laissez un commentaire dans la zone de commentaire.