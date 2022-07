La nouvelle fonctionnalité « Unmention » de Twitter vous permet de vous exclure du récit

Twitter déploie aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité appelée « Unmentioning » qui vous permet d’avoir plus de contrôle sur vos mentions. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité vous permet littéralement de vous exclure du récit, ce qui vous permet de quitter une conversation sur Twitter une fois pour toutes. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur la façon dont cela fonctionne.

La nouvelle fonctionnalité de non-mention a été annoncé par Twitter lundi. Il est conçu pour vous permettre de « prendre le contrôle de vos mentions et de quitter une conversation » dans laquelle vous ne souhaitez plus être inclus. La fonctionnalité est prise en charge sur toutes les plates-formes et tous les appareils, y compris Twitter pour iOS.

Pour vous retirer d’une conversation, appuyez sur le menu à trois points sur le tweet en question. À partir de là, vous verrez une nouvelle option pour « quitter cette conversation ». Une fois que vous appuyez sur cette option, Twitter explique que quitter une conversation fera les choses suivantes :

Décodez votre nom d’utilisateur : Votre nom d’utilisateur reste, mais il sera détaché du tweet d’origine et de toutes les réponses.

Votre nom d’utilisateur reste, mais il sera détaché du tweet d’origine et de toutes les réponses. Arrêtez les futures mentions : Les gens ne peuvent plus vous mentionner dans cette conversation.

Les gens ne peuvent plus vous mentionner dans cette conversation. Arrêter les notifications: Vous ne recevrez plus de notifications, mais vous pourrez toujours voir la conversation.

Une fois que vous avez confirmé que vous souhaitez quitter la conversation, votre nom d’utilisateur sera détaché de tous les tweets de cette conversation. Cela indique que les autres utilisateurs ne peuvent pas accéder à votre profil et l’afficher, et aucune réponse n’inclura votre tag.

C’est l’une des dernières fonctionnalités déployées par Twitter pour aider à lutter contre les abus sur la plate-forme. La société a déclaré que l’objectif de cette fonctionnalité est d’aider les utilisateurs à se soustraire à l’attention indésirable. La société continue également de tester une nouvelle fonctionnalité « Mode de sécurité » qui empêche automatiquement les trolls d’apparaître dans vos mentions.

La nouvelle fonctionnalité Unmentioning de Twitter est déployée aujourd’hui sur tous les utilisateurs sur toutes les plateformes, y compris Twitter pour iOS, Mac et le Web.

