Le Japon étudie une installation de sauce artificielle pour la Lune et Mars

Tourné vers l’avenir : Les nations du monde entier pensent de plus en plus à notre avenir dans l’espace, et pas seulement à des escapades sur la Lune et retour. Les colonies à long terme sur la surface lunaire et sur Mars sont très à portée de main, mais les astronautes devront faire face à la gravité – ou à son absence – avant qu’elle ne devienne viable.

Alors que beaucoup aimeraient avoir l’opportunité de ressentir les effets gravitationnels réduits d’un environnement comme la Lune ou Mars, la recherche a montré que cela peut avoir un impact négatif sur des choses comme la solidité des os. Nous ne savons pas non plus quel type d’impact la gravité jouerait lors d’un accouchement dans l’espace, ou comment un enfant élevé dans un environnement à faible gravité gérerait son arrivée sur Terre.

La force gravitationnelle de la Lune est d’environ 16,6 % de celle de la Terre ; sur Mars, c’est plus proche de 38% de ce que vous vivez ici sur Terre.

Pour tenir compte des différences, des chercheurs et des ingénieurs de l’Université de Kyoto et de Kajima Construction Co. ont proposé un système de gravité artificielle pour soutenir la vie spatiale de l’humanité. L’installation résidentielle générerait de la gravité en utilisant des forces centrifuges.

L’architecture cylindrique mesurera 100 mètres de large et jusqu’à 400 mètres de haut (328 pieds de large et 1 312 pieds de large). Il effectuera une rotation complète une fois toutes les 20 secondes et générera 1G de gravité là où le rayon est le plus grand, ce qui équivaut à ce que l’on connaît sur Terre.

L’équipe réfléchit également à la création de biomes centraux et envisage même un système de transport interplanétaire à grande vitesse qui permettrait aux passagers de se déplacer entre la Terre, la Lune et Mars.

Les chercheurs ont encore beaucoup de temps pour mettre au point les détails et travailler sur le financement, étant donné qu’ils ne s’attendent pas à ce que les efforts de colonisation deviennent une réalité avant la seconde moitié du 21e siècle.

