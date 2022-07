La force de l’iPhone 14 combattra la faiblesse des dépenses de consommation cet automne, prédit un analyste de Wall Street

L’analyste de Wall Street, Brian White, prédit que le prochain lancement de l’iPhone 14 d’Apple sera confronté à la faiblesse des dépenses de consommation cet automne. Aujourd’hui même, White avait abaissé son objectif de cours sur les actions Apple, en baisse de 1,9%.

Avec une économie plus faible et des forces inflationnistes qui pèsent sur les budgets, les consommateurs pourraient être plus inquiets à l’idée d’acheter la prochaine innovation iPhone d’Apple à l’automne, attendant peut-être que cet enfer économique soit passé avant de faire un tel achat, a déclaré White dans une note aux clients.

Cependant, la société a bien performé ces derniers temps, malgré les prédictions de White. Selon Investor’s Business Daily, l’action Apple se consolide depuis 27 semaines à un point d’achat de 183,04 $. Ce point d’achat est supérieur de 10 cents au sommet historique atteint le 4 janvier.

Le portefeuille d’Apple n’a jamais été aussi solide et sa plate-forme plus omniprésente ; cependant, l’économie semble être en récession, les vents contraires réglementaires persistent, les marchés boursiers sont en ébullition et le paysage géopolitique est intimidant, a déclaré White.

Il a également été signalé qu’Apple avait dû réduire de 10 % les commandes d’iPhone 14 pour l’automne en raison de problèmes avec son fournisseur de puces, TSMC. Cependant, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo pense le contraire et a même prédit que la demande en Chine sera plus forte que jamais.

À propos de l’iPhone 14

L’iPhone 14 fera ses débuts cet automne avec quatre modèles dans la gamme, les 14, 14 Pro, 14 Max et 14 Pro Max. L’appareil sera repensé, avec un trou et une découpe en forme de pilule au lieu d’une encoche et une bosse de caméra plus grande. En savoir plus sur ce à quoi s’attendre pour l’iPhone 14 :

