Opinion: La mort du calcul général

Pourquoi c’est important : la façon dont nous construisons le calcul évolue. Alors que tout le monde cherche des moyens de faire face au ralentissement de la loi de Moore, les entreprises vont devoir s’éloigner des puces à usage général comme les CPU et les GPU. Pour tirer davantage de performances de notre matériel, nous allons devoir créer des solutions plus intégrées et plus complexes qui lient plus étroitement le matériel et les logiciels.

Il était une fois des sociétés de puces toutes spécialisées dans la conception d’un type de puce : les processeurs fabriqués par Intel ; Modems fabriqués par Qualcomm ; Nvidia a fabriqué des GPU ; Broadcom (pré-Avago) fabriquait des puces réseau. Cet âge est révolu. L’avenir des semis sera de concevoir des puces toujours plus spécifiques pour des usages toujours plus spécifiques. Ce changement prendra de nombreuses années à se concrétiser, mais la transition a déjà commencé. Cela va bouleverser l’industrie des semi-remorques au même degré que la consolidation des 20 dernières années.

Il y a de nombreuses causes à cela. Le plus simple est de dire que la loi de Moore ralentit, donc tout le monde doit trouver un nouveau modèle commercial. Mais cela n’explique pas grand-chose, alors déballons-le. Dans le passé brumeux d’avant 2010, la loi de Moore signifiait que les puces devenaient «plus rapides» ou «meilleures» tous les deux ans environ. Si un client avait besoin d’une puce spéciale dont il avait besoin, il pouvait concevoir la sienne, mais au moment où il pouvait mettre cette puce en production, les nouveaux processeurs entraient en production, et ceux-ci s’avéraient généralement meilleurs que le but – puce construite en cours de conception.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Ensuite, la loi de Moore a ralenti, nous manquons de suffisamment de doctorats pour dire que c’est fini, mais cela a définitivement ralenti. Donc, tout le monde doit maintenant travailler un peu plus dur pour tirer des gains de performances de leurs conceptions en silicium. De toute évidence, cela a ouvert les portes à tout le silicium Roll Your Own provenant des entreprises de matériel et d’hyperscaler, mais les changements devraient exploser bien au-delà.

L’intérêt d’un semi-conducteur est d’exécuter une forme de logiciel. Comme nous l’avons dit, dans le passé, nous pouvions gagner des gains de performances pour ce logiciel à partir de puces plus denses, mais maintenant les entreprises vont devoir examiner de plus près le côté logiciel du problème. Google a déployé son TPU parce qu’il voulait quelque chose qui exécute mieux ses algorithmes d’IA. Ils ont déployé le VCU pour la même raison, et cette puce a en fait été conçue par des ingénieurs en logiciel. Même son de cloche pour Apple et ses processeurs des séries M et A. Dans tous ces cas, le but est d’optimiser le silicium pour le logiciel.

Tout le monde ne voudra pas ou ne pourra pas rouler ses propres puces, et nous commençons donc à voir une multitude de puces intermédiaires qui ne sont pas de type unique, à usage général, ni entièrement personnalisées. Les DPU Pensando récemment acquis par AMD sont un bon exemple de cette étape intermédiaire.

Il était une fois, les centres de données étaient essentiellement des entrepôts remplis de processeurs. Maintenant, ils doivent héberger des GPU, des accélérateurs d’IA, des charges réseau géniales et un tas de FPGA également. C’est ce qu’on appelle souvent le calcul hétérogène, et c’est le contraire de l’uniformité passée du processeur.

Ces changements ne se produisent pas non plus uniquement dans les centres de données. Toute la notion de « Edge Compute » semble de plus en plus être un exercice de silicium personnalisé et semi-personnalisé apparaissant dans toutes sortes d’endroits – voitures, usines et villes intelligentes – pour n’en nommer que quelques-uns.

En fin de compte, les principales sociétés de puces devront décider comment faire face à ces changements. Construire des puces personnalisées n’est pas une grande entreprise, mais concevoir des puces semi-personnalisées est plein de risques, notamment en choisissant les bonnes conceptions, en les soutenant et en espérant qu’elles atterriront sur la cible.

Les entreprises établies commencent déjà à se positionner pour cela, et pour la première fois en une décennie, la porte des start-ups commence à s’ouvrir.