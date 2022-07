Créer des rappels avec l’Assistant Google : voici comment procéder

Partout où le système d’exploitation Google Android se trouve, l’assistant Google n’est pas loin. L’assistant linguistique est livré avec une fonction de base importante que vous apprécierez très rapidement : les rappels vous aident à mieux organiser votre journée, à ne pas oublier de rendez-vous importants ou à vous souvenir de choses. Avant de pouvoir commencer, vous devez configurer les rappels une fois. C’est fait assez rapidement :

Rappels avec l’Assistant Google : configuration

L’exigence de base est une configuration réussie de Google Assistant sur un appareil de votre choix. Nous recommandons un smartphone ou une tablette (avec Android). Parce qu’à partir d’ici, vous pouvez également configurer d’autres plates-formes basées sur Android – de Chromecast aux écrans intelligents :

L’Assistant Google est désormais disponible sur de nombreux appareils. (Photo : Google)

L’assistant Google est préinstallé sur de nombreux appareils avec Android (téléviseurs intelligents, lecteurs de streaming, écrans intelligents, etc.). Il vous suffit de l’activer. Pour ce faire, appuyez longuement sur le bouton de l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton spécifié (par exemple, le bouton du microphone sur la télécommande du téléviseur) ou dites « Hey Google ». Suivez les instructions.

Si cela ne fonctionne pas, vous avez besoin de l’application Google Assistant pour Android ou iOS. Installez et démarrez ceci pour configurer l’assistant.

Certains appareils nécessitent une configuration spéciale de l’assistant Google, comme le Samsung Galaxy Watch4. En cas de doute, consultez le fabricant du lecteur, de la smartwatch ou du téléviseur.

Si cela est (déjà) fait, vous devrez peut-être activer deux paramètres pour pouvoir utiliser les rappels :

Activer les résultats personnalisés

Les résultats personnalisés vous permettent de visualiser et de lire des informations personnalisées. Cela inclut aussi les souvenirs. Il est donc nécessaire de les activer.

Vous devez activer les résultats personnalisés. (Capture d’écran)

Et ça va comme ça:

Appelez l’assistant Google sur le smartphone : « Hey Google, ouvre les paramètres de l’assistant ». Recherchez « Résultats personnalisés » dans les paramètres et activez-le. Sous « Autres appareils » (onglet et faites défiler vers le bas dans le menu), vous pouvez sélectionner d’autres appareils avec un assistant Google actif et activer les « Résultats personnalisés » pour eux.

Activer la correspondance vocale

Lorsque vous configurez l’Assistant Google pour la première fois, Voice Match doit être activé. Sinon, il n’est pas possible d’appeler l’assistant linguistique avec « Hey Google ». Une exception sont les appareils Apple, pour lesquels vous avez toujours besoin de l’application Google Assistant de toute façon.

Sans Voice Match, vous ne pouvez pas définir de rappels vocaux. (Capture d’écran)

Voice Match est configuré via l’application Google Home :

Démarrez l’application Home sur votre smartphone. Appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit -> Paramètres de l’assistant -> Hey Google et Voice Match. Activez « Hey Google » si vous ne l’avez pas déjà fait. Si nécessaire, configurez ou modifiez votre profil vocal afin que l’Assistant Google puisse vous reconnaître. Appuyez sur Autres appareils pour connecter des appareils supplémentaires à Voice Match.

Remarque : Vous ne devez configurer Voice Match et les résultats personnalisés que si vous les avez explicitement désactivés après la configuration initiale de l’Assistant Google. En cas de doute, passez aux menus correspondants pour vérifier que tout est correctement sélectionné.

Créer des rappels via la commande vocale

Partout où vous pouvez utiliser l’Assistant Google avec ses commandes vocales, ces entrées fonctionnent :

Hé Google…

… me rappeler de prendre rendez-vous chez le coiffeur.

… rappelez-moi de regarder les nouvelles à 20 heures.

…rappelle-moi d’acheter des petits pains demain.

… rappelez-vous le rendez-vous chez le médecin le 14 juillet.

Contrairement à la fonction de rappel d’Alexa, l’assistant Google est un peu plus rudimentaire. Par exemple, le désir d’être rappelé à la même heure chaque jour fonctionne de manière peu fiable comme une entrée vocale. Il est logique de faire ce qui suit :

Hé Google…

… créer un rappel

Avec cette commande, l’assistant Google vous guidera à travers quelques options telles que le jour, l’heure et le type de répétition. Cela vous permet de créer des rappels beaucoup plus précis.

Saisir des rappels dans Google Assistant et Calendar

Si vous ne souhaitez pas enregistrer de souvenirs, vous pouvez facilement saisir du texte. Utilisez le champ de texte qui s’affiche après le démarrage de l’Assistant Google (application ou commande vocale).

Appuyez sur l’icône du clavier pour saisir un rappel à l’aide de l’Assistant Google.

Il n’est actuellement pas possible de créer des rappels sur le Web sur un ordinateur fixe. Google ne propose cela que sur les appareils mobiles via assistant.google.com/reminders. Les champs de saisie sont explicites et sont basés sur les commandes vocales.

Lors de la publication dans Google Agenda, sélectionnez « Rappel ». (Capture d’écran) Google Agenda vous montre également tous les rappels regroupés. (Capture d’écran)

Conseil : Vous pouvez également insérer des rappels via Google Agenda via l’application ou dans le navigateur. Pour cela, allez dans Entrée -> Rendez-vous -> Rappel et remplissez les champs restants (horaires et répétition).

Afficher, lire, modifier et supprimer des rappels

Vous pouvez obtenir un aperçu rapide des rappels existants avec : « Hey Google, quels sont mes rappels ? » ? Un aperçu s’ouvre avec les prochains rendez-vous, l’assistant Google vous les lit par extraits.

Affichez et lisez les derniers souvenirs. (Capture d’écran)

Plus d’options:

commande réaction « Hey Google, efface mes souvenirs. » Choisissez ce que vous souhaitez supprimer via la voix ou à l’écran. « Hey Google, montre-moi mes souvenirs. » Obtenez une liste de tous les rappels avec la possibilité d’apporter des modifications à l’écran. « Hé Google, quels souvenirs ai-je sur… » Liste de tous les rappels pour une date précise « Hey Google, quel est mon prochain rappel ? » combiné à « Hey Google, change-le pour 13h00 ». Corrigez l’heure par commande vocale. « Hey Google, efface tous mes souvenirs » Efface toutes les mémoires sans exception. « Hé Google, efface ma mémoire pour prendre les pilules… » Supprime les rappels sélectionnés.

Sur le Web à l’adresse assistant.google.com/reminders, vous ne pouvez apporter des modifications que sur les appareils mobiles. Sur l’ordinateur de bureau, vous n’obtenez qu’un aperçu et la possibilité de terminer les rendez-vous existants comme « terminés » ou de les supprimer. Vous pouvez obtenir des fonctions d’édition plus détaillées via Google Calendar.

Trucs et astuces pour les rappels avec l’Assistant Google

Quelques détails supplémentaires pour mieux utiliser la fonction de rappel de l’assistant Google :

Si les fonctions de filtrage sont actives sur l’Assistant Google, les rappels peuvent ne pas s’afficher. (Capture d’écran)