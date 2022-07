L’Air Glass d’Oppo ressemble tout à fait à un prototype de lunettes Apple

Bien qu’il soit probable que seul un petit nombre de personnes au sein d’Apple Park aient vu un prototype de lunettes Apple, je ne peux pas m’empêcher de penser que l’Air Glass d’Oppo nous donne une sorte d’aperçu de l’état d’avancement probable.

Il semble encore loin d’un produit fini, mais en même temps, il est beaucoup plus proche d’un produit de lunettes que le type de casques de réalité mixte maladroits que nous nous attendons à voir en premier. Je pense aussi qu’Oppo est peut-être sur la bonne voie avec un aspect particulier du design…

Arrière plan

On pense qu’Apple a des objectifs à court, moyen et long terme dans ce domaine.

Le premier produit que nous attendons est un casque Apple à réalité mixte. Cela ressemblera probablement à peu près aux casques de réalité virtuelle (VR) actuels, mais avec des caméras externes pour incorporer du contenu de réalité augmentée (AR). On pense que Meta, le parent de Facebook, travaille sur un appareil similaire.

L’équipe Apple Headset aurait fait la démonstration de l’appareil au conseil d’administration de l’entreprise, ce qui implique qu’il a atteint un stade de développement avancé.

[The report] a déclaré qu’Apple travaillait sur des versions de réalité augmentée des principales applications iPhone à utiliser sur le casque ainsi que sur de nouvelles applications « qui géreront des tâches telles que la diffusion de contenu immersif et la tenue de réunions virtuelles ». La première itération du casque devrait être un appareil relativement volumineux et coûteux, doté d’écrans haute résolution, d’une puce puissante et de capteurs avancés. Certains rapports précédents ont opposé le casque à un prix bien supérieur à 1000 $. Il peut être principalement destiné aux passionnés et à la communauté des développeurs.

La prochaine étape sera probablement une version plus abordable et probablement plus compacte de la même chose.

Selon Kuo, la deuxième génération de casque AR/VR d’Apple devrait se décliner en deux modèles différents. Le premier sera une mise à niveau du casque de première génération avec un meilleur matériel et l’autre sera un modèle plus abordable.

On pense que l’objectif à long terme d’Apple est quelque chose que l’on appelle généralement les lunettes Apple. Cela décrit un appareil qui ressemble beaucoup plus à des lunettes conventionnelles, mais qui est capable de superposer du contenu AR. Ce concept a été réalisé pour la première fois dans l’infortuné Google Glass.

Air Glass ressemble à un prototype de lunettes Apple

Oppo a annoncé pour la première fois son appareil Air Glass juste avant la fin de l’année pour la Chine uniquement, mais Le bord a maintenant obtenu de les essayer.

Plutôt que d’être intégré de façon permanente dans une paire de lunettes, l’Air Glass offre un design en deux parties. Le système décrit ci-dessus a un divot magnétique peu profond qui ressemble vaguement à un port Apple MagSafe à mi-chemin le long de la tige. Pour l’utiliser, vous mettez une paire de montures de lunettes en métal conçues sur mesure qui ont un bouton magnétique assorti sur la tempe. Les montures sont des lunettes ordinaires mais s’adaptent au système d’objectif le long du côté droit, et vous avez un écran AR monoculaire similaire à Google Glass […] Lorsque vous couplez l’Air Glass via Bluetooth avec un téléphone Oppo (encore une fois, uniquement en Chine), vous obtenez un affichage tête haute vert qui couvre une partie petite mais significative de votre vision – pour moi, à peu près la taille de ma paume tenue à un pied de mon œil droit. La superposition virtuelle ressemble à quelque chose qu’un assassin cyborg utiliserait dans le futur dystopique de 1995, mais d’une manière généralement bonne : elle est à contraste élevé, raisonnablement visible dans tout sauf à la lumière du soleil, et évite de se sentir comme un écran de téléphone délavé. certains écrans AR en couleur le font […] Les picots magnétiques low-tech se fondent parfaitement dans les cadres et semblent pouvoir être facilement ajoutés à une variété de styles. La prise magnétique entre l’appareil à lentilles de 30 grammes et la monture est assez solide, mais il est très facile de retirer la partie AR et de la coller dans l’étui même si vous portez des lunettes de vue à plein temps, ce qui indique clairement que vous n’avez pas un écran secret collé à votre visage. C’est une solution qui prend au sérieux les préoccupations des gens concernant la vie privée et la distraction plutôt que d’essayer simplement de cacher ce qui les inquiète dans un emballage plus petit. Cela aide également que cette génération d’Air Glass n’ait pas d’appareil photo, bien qu’Oppo affirme qu’il n’exclut pas l’option pour les futures versions.

Le bord’s Adi Robertson dit qu’il s’agit toujours d’une technologie de pointe, avec une autonomie de trois heures et une expérience « brute » du côté logiciel – mais elle est convaincue de l’approche de conception. À savoir, une unité raisonnablement compacte et légère qui peut être facilement attachée à une paire de lunettes d’apparence normale.

Je pense que cela pourrait bien être la direction prise par Apple. Gardez les lunettes elles-mêmes normales (et autorisez un large choix de styles) et ayez une unité à clipser pour la technologie. Cela permettrait, par exemple, aux gens de basculer entre les lunettes et les lunettes de soleil.

Je ne m’attendrais pas à ce qu’Apple lancement quelque chose d’aussi grossier, mais je suppose que la génération actuelle de prototypes de lunettes Apple ressemble beaucoup à ces lignes. La société a le temps de travailler sur un design plus Apple d’ici la date de lancement prévue de 2024/2025.

