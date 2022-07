Le home cinéma le plus facile à installer : ViewSonic X1000-4K

Quelques détails physiques que nous aimerions souligner :

– Sur les côtés, vous trouverez deux roues qui vous permettent de faire varier la hauteur des pattes avant. De cette façon, vous pouvez niveler le produit et vous assurer que l’image projetée est parfaite.

– À l’arrière, vous trouverez deux connecteurs HDMI 2.0 avec prise en charge HDCP 2.2 et connexion Ethernet ainsi que S/PDIF pour les sources vidéo fixes.

– Sur le côté gauche, il y a plusieurs connexions supplémentaires (HDMI 2.0 avec prise en charge HDCP 2.2, USB 3.0, USB 2.0, USB C et connexions audio analogiques pour l’entrée et la sortie audio). Ceux-ci sont conçus pour connecter des appareils portables tels que des téléphones portables, des tablettes et même des consoles telles que la Nintendo Switch, entre autres appareils.

– Il n’y a qu’un seul bouton sur l’appareil, le bouton marche et arrêt. Pour contrôler le reste des fonctions, une télécommande au design classique est utilisée.

avec un coeur androïde

Une fois que vous allumez le projecteur, vous pouvez voir comment l’image de chargement initiale apparaît avec le logo ViewSonic et l’interface utilisateur. Ceci est très facile à comprendre et consiste essentiellement en un accès direct à l’explorateur de fichiers, à la fois à la mémoire interne et à d’autres que vous pouvez connecter via USB, ainsi qu’au Centre d’applications, Bluetooth, Paramètres, Screen Mirroring et quatre accès rapides pour les applications sélectionnées .

et, comme vous pouvez le deviner, le système d’exploitation de ce projecteur est basé sur Android, et il dispose du lanceur Apptoide qui vous permet d’installer certaines applications populaires comme Netflix ou Prime Video comme si vous aviez accès au Play Store. Si vous souhaitez approfondir le sujet de la connectivité multimédia et des services de streaming, vous pouvez connecter un Chromecast, une Apple TV, une Fire TV ou tout autre appareil de lecture pour consommer toutes sortes de contenus.

Expérience d’image exceptionnelle

Beaucoup de choses peuvent être demandées à un téléviseur, mais c’est la qualité de l’image et du son qui est vraiment importante. Eh bien, avec un projecteur comme celui-ci, c’est exactement ce qui se passe et nous pouvons déjà vous dire qu’il a l’air et sonne bien. et, la qualité visuelle et sonore du ViewSonic X1000-4K est pratiquement exceptionnelle.

Avec un système d’éclairage LED, ce n’est pas seulement un projecteur efficace en termes de consommation et avec une durée de vie de la lampe plus longue que les solutions moins modernes, il est également efficace en termes de netteté, de luminosité et de couleur même lorsque nous n’utilisons pas un écran de projection qui améliore des aspects tels que le contraste.

Si vous décidez d’utiliser un mur blanc, vous obtiendrez une image de haute qualité. La seule chose que vous devez essayer est d’avoir la pièce où vous allez l’utiliser aussi sombre que possible. Même ainsi, avec une puissance de 2 400 lumens et la technologie Cinema SuperColor +, une représentation d’image de haute qualité est obtenue. Tant que la Source vidéo propose un fichier de qualité. Bien que ce ne soit généralement pas un problème aujourd’hui grâce aux options offertes par des plateformes telles que Netflix, Prime Video, Disney +, etc. Ou même avec le contenu 4K HDR que vous avez peut-être stocké localement sur un disque externe ou dans la propre mémoire interne de 12 Go du projecteur.

Avec différentes options de configuration qui permettent l’utilisation d’un système d’interpolation de cadre pour obtenir une plus grande fluidité, des ajustements d’image et même définir la couleur du mur où il est projeté pour effectuer une balance des blancs qui aide à mettre en valeur la couleur des images, le ViewSonic X1000 4K est tout un spectacle.

Bien sûr, vous vous demanderez quelle taille d’écran vous pouvez atteindre et combien d’espace vous auriez besoin dans la pièce pour en profiter en grand. Eh bien, vous n’aurez vraiment besoin que de très peu grâce au fait qu’il s’agit d’un projecteur à focale ultra-courte. Avec environ 40 centimètres du mur ou de l’écran au projecteur, vous avez déjà un écran avec une diagonale de 100″. La limitation n’est donc pas dans la taille de la pièce mais dans la taille du mur.

Ne laissez rien gâcher l’expérience

Nous avons commenté que le ViewSonic X1000-4K n’est pas un simple projecteur, c’est aussi un système audio que vous pouvez utiliser indépendamment avec l’écran éteint tout en écoutant de la musique que vous pouvez envoyer via Bluetooth, AirPlay ou par câble grâce à ses entrées physiques S/PDIF ou audio analogique.

Cependant, l’utilisation des haut-parleurs intégrés a du sens lorsque vous allez jouer à un film, une série ou un jeu vidéo. C’est à ce moment-là que vous êtes heureux de l’avoir, car avec la signature de Harman Kardon comme garantie, vous profiterez d’un une expérience encore plus complète et en évitant d’autres éléments possibles dans la pièce comme un système de son externe avec ses haut-parleurs respectifs, son amplificateur, etc.

Honnêtement, l’équipement sonne très bien et si vous voulez quelque chose de plus percutant, vous pouvez toujours connecter un subwoofer pour avoir un renforcement supplémentaire dans les tons inférieurs.

Une solution pour les cinéphiles et les gamers

L’appareil idéal pour quiconque souhaite profiter du monde du cinéma, des séries ou des jeux vidéo n’existe pas, mais des propositions comme celles-ci sont très proches d’être l’une des plus polyvalentes. Avec le projecteur ViewSonic X1000-4K, vous pourrez non seulement profiter de tout ce contenu en grand, mais aussi avec un niveau de détail et un temps de rafraîchissement approprié pour profiter même des jeux actuels sur votre console de dernière génération.

Et tout cela avec l’avantage d’être un produit qui, au-delà de l’espace qu’il occupera sur la table ou le meuble où vous décidez de le placer, ne dérangera rien. Il n’attirera pas physiquement l’attention et n’entrera pas en conflit avec l’esthétique que vous avez autour de lui. Une solution qui se savoure de bout en bout, et qui vous permettra de mettre en place un home cinéma sans compliquer l’installation.