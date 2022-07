Le premier MacBook Pro avec Touch Bar devient vintage le 31 juillet

Les premiers MacBook Pro 13 pouces et 15 pouces avec Touch Bar arrivent sur la liste des produits vintage d’Apple le 31 juillet. Vu par MacRumeurs dans une note interne aux Apple Stores et aux fournisseurs de services agréés Apple, d’autres appareils rejoindront également la liste.

Selon la note de service, les autres appareils rejoignant la liste incluent :

iPad Pro 9,7 pouces (Wi-Fi, Wi-Fi + mobile)

iMac 27 pouces (Retina 5K, fin 2015)

iMac 21,5 pouces (fin 2015)

MacBook 12 pouces (début 2016)

MacBook Air 13 pouces (début 2015)

MacBook Pro 15 pouces (2016)

MacBook Pro 13 pouces (2016, quatre ports Thunderbolt)

MacBook Pro 13 pouces (2016, deux ports Thunderbolt)

Apple a repensé le MacBook Pro en 2016 pour introduire la Touch Bar. Alors que certains l’aiment et d’autres la détestent, la barre tactile a changé la façon dont les utilisateurs Pro interagissaient avec l’appareil en remplaçant les touches de fonction. Avec un design (form factor) plus mince, le modèle offrait une charge USB-C au lieu de MagSafe et la prise en charge de Touch ID. Il avait également un trackpad tactile plus grand et un clavier papillon de deuxième génération.

Apple considère qu’un produit est vintage lorsque cela fait plus de cinq ans que le produit a été vendu. Le MacBook Pro 2016 a cessé sa distribution à la mi-2017, cela fait donc déjà cinq ans.

Actuellement, Apple vend trois modèles de MacBook Pro, le MacBook Pro 16 pouces (2021), le MacBook Pro 14 pouces (2021) et le nouveau MacBook Pro 13 pouces M2.

