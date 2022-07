L’expédition de Midnight M2 MacBook Air se déplace à la mi-août, le modèle Space Grey reste l’option la plus rapide disponible

Apple a lancé la précommande du M2 MacBook Air ce vendredi. Si vous envisagez d’acheter ce Mac repensé, vous n’avez déjà pas de chance si vous souhaitez qu’il soit livré chez vous vendredi prochain, le 15 juillet.

Tous les modèles peuvent prendre au moins quelques semaines pour être livrés. Pour le moment, le MacBook Air Midnight M2 avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD est l’option la plus populaire – ou du moins la plus difficile à obtenir – avec une expédition estimée de 4 à 5 semaines.

Les autres options de minuit, par exemple, prendront environ 2 à 3 semaines pour être livrées. Pour ceux qui ne se soucient pas de la nouvelle option M2 MacBook Air, le modèle de base fiable Space Grey sera toujours expédié dans 1 à 2 semaines. On retrouve également le modèle Starlight avec 8 Go de RAM et 1 To de stockage SSD avec les mêmes dates de livraison.

Le nouveau MacBook Air présente le changement de conception le plus important de la gamme MacBook Air en une décennie, avec un boîtier uniformément plat, un écran plus grand et des cadres d’écran plus fins. Comme le MacBook Pro 2021, la caméra frontale est désormais logée dans une encoche d’affichage. La puce M2 améliore les performances du processeur et du processeur graphique, environ 20 % plus rapidement que le MacBook Air M1 déjà rapide.

Apple affirme que les charges de travail complexes telles que le montage vidéo dans Final Cut ou l’application de filtres dans Photoshop sont 20 à 40 % plus rapides que le MacBook Air M1, et d’un ordre de grandeur plus rapides pour les clients qui effectuent une mise à niveau à partir des anciens Airs basés sur Intel. Et toute cette puissance ne doit pas se faire au détriment de la durée de vie de la batterie ; Apple affirme que les clients devraient pouvoir obtenir jusqu’à 18 heures de lecture vidéo continue sur une seule charge.

Pour ceux qui n’ont pas acheté un nouveau MacBook Air M2 hier, il y a aussi une chance d’en obtenir un en personne lorsque les commandes commenceront enfin le vendredi 15 juillet prochain.

Vous comptez vous procurer cette machine ? Et si oui, quel était le modèle de votre choix ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux, et n’oubliez pas de voter dans notre sondage ici.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :