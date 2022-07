Les créateurs de Stranger Things ont évité de faire un Game of Thrones

Le concept « Season Finale » est parfois devenu synonyme de « sangria ». La quatrième saison de Stranger Things a été remplie de personnages, et presque tous les téléspectateurs s’attendaient à quelques victimes supplémentaires de Vecna. Millie Bobby Brown elle-même s’est déjà plainte de ce « problème » en mai, juste au début de la saison. L’actrice a directement accusé ceux qui l’ont amenée là où elle est maintenant, qualifiant les Duffers de doux. Bien sûr, les créateurs de la série se sont défendus maintenant qu’ils peuvent parler sans spoiler et il semble qu’ils aient leurs raisons de ne pas faire de la saison les Noces Rouges.

« Nous devons être comme Game of Thrones »

On sait très bien que George RR Martin ne secoue pas le moins du monde son pouls lorsqu’il doit tuer un de ses personnages. Sa série pour HBO était pleine de massacres. Et, de fait, comme il y avait des acteurs qui n’avaient pas lu les livres, ils ont appris la fin de leur personnage peu avant le tournage.

Il y a quelques mois, celle qui interprète Eleven s’est plainte du casting de Stranger Things dans une interview qu’elle a accordée à The Wrap. Millie a commenté que lors de la première de la saison, ils sont allés prendre une photo et ont dû monter l’objectif ultra-large, car il y avait plus de 50 personnes qui devaient être dans l’instantané. Cela lui semblait ridicule, et il a fait remarquer à ses intervieweurs que le casting devait être allégé :

« Les frères Duffer sont deux sensibles qui ne veulent tuer personne. Nous devons être Game of Thrones. Nous devons avoir une mentalité Game of Thrones. »

Les créateurs de Stranger Things ne sont pas d’accord

Les Duffers n’ont pas mal pris les propos de Millie, même s’ils ont défendu leurs décisions bec et ongles. Ces derniers jours, Matt Duffer a plaisanté sur le fait d’être un sensible. Il reconnaît qu’ils ont exploré toutes les possibilités pour clôturer la saison de la meilleure façon possible.

Pour lui, la série cesserait d’être Stranger Things si elle commençait à tuer des personnages à gauche et à droite. Il considère que chaque personnage doit mourir de manière justifiée et réaliste. Du coup, sa vision est assez éloignée de celle de Game of Thrones.

Les Duffers ont plus de plans

Ne pas charger vos personnages a aussi son prix. Vince Gilligan pourrait-il faire une suite à Breaking Bad ? Il a dû se retirer avec Saul Goodman, car même le souffleur n’est pas resté de la série principale – à l’exception du film El Camino, avec le seul qui reste debout, bien sûr -. Les Duffers le savent très bien, et songent déjà à passer le relais pour de nouveaux spin-offs de Stranger Things.

Cette semaine encore, les frères ont présenté leur nouvelle société de production, Upside Down Pictures. Avec lui, ils créeront de nouveaux projets pour Netflix, ainsi qu’une version live-action de l’anime Death Note. Dès lors, tout indique que, même s’il reste encore une saison à la série principale, les deux créateurs ont la tête tournée vers de nouveaux projets. Et il est possible que certains personnages qui ne sont pas encore morts à Hakwins soient réservés pour d’autres productions.