Apple est le deuxième fournisseur de smartphones le plus performant au monde au premier trimestre 2022, toujours en tête du marché haut de gamme grâce à l’iPhone 13

Apple était le deuxième fournisseur de smartphones le plus performant au monde au premier trimestre 2022, selon de nouvelles données. La société de Cupertino se situe derrière Samsung, car le géant technologique sud-coréen détient 23,4% du marché mondial.

Comme le montre BanklessTimes, Samsung et Apple se disputent la place de premier fabricant dans le secteur des smartphones. Samsung a vendu 73 millions de téléphones au premier trimestre 2022 tandis qu’Apple était le deuxième avec 56 millions d’iPhone vendus – 23,4 % contre 18% du marché, respectivement.

Le rapport montre qu’Apple a fait un bond de 2,2 % d’une année sur l’autre. De plus, le géant de Cupertino a été le seul OEM du secteur des smartphones à enregistrer une croissance positive, le marché mondial des smartphones ayant chuté de 8,9 %.

Les Chinois Xiaomi, Oppo et Vivo complètent les cinq premiers fournisseurs de smartphones en volume.

Ici, il est impressionnant de voir comment Apple est en concurrence avec des marques qui vendent une plus large gamme de smartphones – la plupart d’entre eux étant exponentiellement moins chers que l’homologue iPhone. C’est pourquoi une autre recherche de ContrepointRecherche de la fin du mois dernier a montré qu’Apple est le leader du marché mondial premium au premier trimestre 2022.

La croissance des volumes sur le segment ultra-premium a été tirée par Apple et Samsung. L’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro ont capturé ensemble plus des deux tiers du volume des ventes dans le segment de prix ultra-premium. Cela a été tiré par une forte croissance des volumes aux États-Unis, en Chine et en Europe occidentale. En Chine, les ventes dans le segment de prix > 1 000 $ ont augmenté de 176 % en glissement annuel au premier trimestre 2022. Le segment à lui seul a capturé plus d’un cinquième de la valeur marchande des smartphones en Chine au cours du trimestre. Apple est sorti grand gagnant du déclin de Huawei sur le marché premium. Le marché haut de gamme en Chine a encore du potentiel et sera stimulé par les mises à niveau, en particulier par les utilisateurs de la vaste base installée de Huawei.