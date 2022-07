Comment désactiver la publication de photos d’Instagram sur Facebook

Avoir plusieurs comptes de médias sociaux liés peut avoir de multiples avantages. L’un d’eux est le gain de temps. Et c’est qu’avec autant de réseaux, il est difficile de passer quelques minutes par jour ou par semaine pour télécharger du contenu sur chacun des profils que nous avons sur Internet. Facebook et Instagram ont une fonctionnalité native dans laquelle les nouvelles publications Instagram sont automatiquement téléchargées sur notre mur Facebook, cependant, il se peut que vous ne souhaitiez plus garder cette fonctionnalité active. Dans ce post nous allons vous apprendre comment désactiver le lien entre les deux profils.

Désactiver complètement la publication automatique sur Facebook

L’une des techniques que ceux de Mark Zuckerberg utilisaient pour s’assurer des parts de marché dans les réseaux sociaux consistait à diversifier leur activité. En 2012, la société a repris Instagram, un réseau beaucoup plus moderne avec un public beaucoup plus jeune. En peu de temps, les deux réseaux ont commencé à avoir des caractéristiques communes assez intéressantes. Aujourd’hui, vous pouvez fusionner les messages Instagram Direct et Facebook Messenger, évitant ainsi les discussions répétées sur deux réseaux indépendants. Et, d’autre part, une autre fonction également largement utilisée par de nombreux utilisateurs est la connexion entre les profils Instagram et Facebook.

Certains utilisateurs trouvent très pratique que chaque publication publiée sur Instagram soit automatiquement répliquée sur le profil Facebook. De cette façon, le contenu est téléchargé sur cet autre profil – qui est sûrement un peu plus abandonné – et nous ne perdons pas de temps à télécharger manuellement la même publication.

Pourquoi dissocier mes comptes ?

Cependant, si vous constatez que vous n’avez plus d’interactions sur Facebook ou que vous ne souhaitez plus partager vos photos sur votre profil Facebook personnel, cette fonctionnalité peut être entièrement révoquée.

Une autre raison de rompre ce lien est que Facebook et Instagram sont des réseaux complètement différents. Non seulement ils ont un public différent, mais leur contenu doit également être structuré différemment. Sur Instagram, nous communiquons avec des images, et il est de plus en plus courant que les gens téléchargent de courtes vidéos, soit dans des histoires, soit dans des bobines. Par conséquent, il est fort probable que les publications que vous faites sur Instagram ne s’adaptent plus bien au style de Facebook.

Comment dissocier les profils Facebook et Instagram

Si vous souhaitez arrêter automatiquement de partager vos publications Instagram sur votre compte Facebook, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Instagram sur votre téléphone mobile Appuyez sur la vignette de votre profil dans le coin inférieur droit de l’écran. Touchez maintenant l’icône des trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit. Allez dans ‘Paramètres’. Faites défiler vers le bas et accédez à « Compte » maintenant. Allez maintenant dans « Partager avec d’autres applications ». Cliquez sur ‘Facebook’ et désactivez toutes les options que vous souhaitez supprimer.

Une fois cela fait, nos utilisateurs Facebook n’auront plus accès à aucun type de mouvement que nous avons effectué sur Instagram. Les deux réseaux sociaux deviendront totalement indépendants.