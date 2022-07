Netflix ajoute la prise en charge de l’audio spatial à certaines émissions, voici les appareils Apple compatibles

Netflix annonce aujourd’hui qu’il apporte la prise en charge de l’audio spatial à certaines émissions. Avec cela, la société rejoint Apple TV + et d’autres services de streaming qui donnent déjà vie à cette expérience audio immersive. Voici quelques-unes des émissions et des appareils Apple compatibles avec la fonctionnalité Spatial Audio de Netflix.

Selon un article de blog, Netflix s’associe à Sennheiser pour apporter cette nouvelle expérience à ses clients. La publication dit des émissions comme Le projet Adam et Choses étranges 4 prend désormais en charge l’audio spatial.

Souvent, la subtilité du son passe inaperçue, mais elle peut avoir un impact profond sur l’atmosphère d’une scène et changer fondamentalement la réponse du public. Certains des moments les plus emblématiques de la télévision et du cinéma sont définis par les moments immersifs qu’ils créent grâce au son. Sans son excellente conception sonore, la scène de combat finale dans Le projet Adam être aussi électrique? La scène de guitare épique d’Eddie Munson dans Choses étranges 4 donner vie au ǝpᴉsdn uʍop de la même manière ?