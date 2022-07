Les conséquences d’une guerre nucléaire entre superpuissances seraient apocalyptiques : une étude la montre

Une équipe de recherche internationale a montré quelles seraient les conséquences sur la planète d’une guerre nucléaire entre superpuissances.

Explosion nucléaire. Crédit : pixabay / CristianIS

Si vous souhaitez connaître les conséquences d’une explosion nucléaire sur votre ville, vous pouvez utiliser l’application NukeMap développée par le Dr Alex Wellerstein, historien des sciences au Stevens Institute of Technology, aux États-Unis. Vous entrez une position sur la carte (il y a le monde entier), vous choisissez la puissance en kilotonnes de l’appareil (vous pouvez aussi sélectionner les bombes nucléaires « historiques »), la hauteur de l’explosion et faites-la exploser en cliquant sur un rouge bouton. En quelques instants, nous pouvons observer l’étendue des destructions, le nombre de victimes, les retombées radioactives et d’autres informations sur l’impact de la catastrophe atomique. Pour donner un exemple pratique, la monstrueuse bombe russe « Tsar » de 50 mégatonnes, la bombe nucléaire la plus puissante jamais déclenchée lors d’un essai, détruirait tout dans une zone entre Civitavecchia et Latina si elle tombait au centre de Rome. Mais que se passe-t-il si une guerre nucléaire entre superpuissances éclate ? Quels seraient les dommages causés à la planète si un ou plusieurs ennemis commençaient à utiliser les milliers d’armes atomiques à leur disposition ? Une nouvelle étude a répondu à ces questions, aboutissant à des conclusions tout simplement apocalyptiques.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Centre de calcul et de technologie de l’Université d’État de Louisiane a déterminé les conséquences d’une guerre nucléaire entre superpuissances, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Programme de partenariat antarctique australien, du Climate and Global Dynamics Laboratory – National Center for Atmospheric Research, University of Wisconsin-Madison, Dragonfly Data Science (Nouvelle-Zélande) et autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Cheryl S. Harrison, professeur au département des sciences océaniques et côtières de l’université américaine, pour simuler l’impact global d’une guerre nucléaire ont utilisé des modèles mathématiques basés sur les arsenaux fournis aux puissances atomiques, comme les États-Unis , la Russie, le Pakistan et l’Inde. À l’heure actuelle, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, neuf États contrôlent plus de 13 000 armes nucléaires, comme indiqué dans un communiqué de presse. En simulant un affrontement entre ces pays, un scénario est apparu si destructeur qu’il a déclenché une sorte d’ère glaciaire nucléaire.

Les chercheurs ont déterminé que dans chaque scénario de conflit, en raison des énormes incendies et des véritables « tempêtes de feu » déclenchés par les bombes, des nuages ​​de fumée et de suie seraient libérés si vastes et denses qu’ils obscurciraient le Soleil pendant une période suffisante pour anéantir toutes les cultures sur la planète. Un mini-hiver nucléaire qui n’est pas sans rappeler celui déclenché par l’astéroïde qui anéantit les dinosaures non aviaires il y a 66 millions d’années, à la fin du Crétacé. Si les États-Unis et la Russie se bombardaient avec plus de 4 000 bombes nucléaires de 100 kilotonnes, 150 milliards de kilogrammes de fumée et de suie se retrouveraient dans l’atmosphère. Après le premier mois du début de la guerre, la température de la Terre chuterait soudainement de 10 ° C, pire que celle observée lors de la dernière véritable période glaciaire. Dans les mers et les océans, la situation deviendrait catastrophique. Le manque de lumière et les températures froides anéantiraient le phytoplancton et les algues marines à la base de la chaîne alimentaire ; en peu de temps, le zooplancton et les organismes des classes supérieures seraient entraînés, en raison d’une famine transversale généralisée. En plus de la destruction des écosystèmes marins, la pêche et l’aquaculture disparaîtraient brutalement. Le refroidissement soudain entraînerait une expansion de la glace de plus de 15 millions de kilomètres carrés et une épaisseur de près de 2 mètres. De nombreux ports et régions côtières de l’hémisphère nord ne seraient plus navigables et des villes entières – ou ce qu’il en restait – seraient coupées de l’approvisionnement normal en nourriture et en matériel. Tout cela sans oublier le nombre de victimes, des centaines de millions de vies – sinon des milliards – anéanties par les explosions, par les conséquences des retombées radioactives, par l’effondrement de l’équilibre des écosystèmes ou plus simplement par la fin de la civilisation.

« Peu importe qui bombarde qui. Cela peut être l’Inde et le Pakistan ou l’OTAN et la Russie. Une fois que la fumée est libérée dans la haute atmosphère, elle se propage à l’échelle mondiale et affecte tout le monde », a déclaré le professeur Harrison. « La guerre nucléaire a des conséquences désastreuses pour tout le monde. Les dirigeants mondiaux ont utilisé nos études plus tôt comme un aiguillon pour mettre fin à la course aux armements nucléaires dans les années 1980 et il y a cinq ans pour faire passer un traité aux Nations Unies pour interdire les armes nucléaires. Nous espérons que cette nouvelle étude encouragera davantage de pays à ratifier le traité d’interdiction », a fait écho le co-auteur de l’étude Alan Robock, maître de conférences au Département des sciences environnementales de l’Université Rutgers. Pour se remettre de cet âge de glace nucléaire, la surface des océans prendrait des décennies, les profondeurs prendraient des centaines d’années, tandis que la glace en prendrait probablement des milliers. Les coûts sociaux et économiques d’un tel conflit seraient incompréhensibles et la civilisation elle-même aurait d’énormes difficultés à s’en remettre. Les détails de la recherche « A New Ocean State After Nuclear War » ont été publiés dans la revue AGU Sciences.