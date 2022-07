Quelles sont les différences entre le Xiaomi Smart Band 7 et le Smart Band 7 Pro ?

Mais est-ce un vrai Smart Band ?

Vous êtes sûrement nombreux à penser que nous avons fait la mauvaise comparaison en choisissant les images de cet article, puisqu’un Xiaomi Smart Band est… eh bien !, un Xiaomi Smart Band : écran allongé au format vertical, finition très simple avec un bracelet de la même couleur que la sphère elle-même et d’un prix très compétitif, sauf si l’on se réfère au Smart Band 7 qui a grimpé dans l’arbre des 60 euros il y a quelques semaines.

Mais non, si nous vous apportons cet article aujourd’hui, c’est parce que nous voulons clarifier les différences que Xiaomi lui-même a injectées dans le Smart Band 7 Pro qui le différencient grandement de tout autre modèle précédent de la gamme car, comme nous l’avons indiqué au Au début du texte, il semblerait que les Chinois aient été corsetés par le succès de leurs bracelets d’activité et aient voulu en profiter pour se faufiler dans une montre à part entière. Parce que le Smart Band 7 Pro ressemble à une smartwatch, vous ne trouvez pas ?

Les différences donnent l’impression qu’elles commencent et se terminent sur l’écran, qui est de 1,64 pouces avec une résolution de 280 × 456 pixels dans le cas du modèle Pro, contre 1,62 verticales du Smart Band 7 normal et 192 × 490. Sans aucun doute, ce petit élément définit déjà complètement la nature du produit, même si plus tard dans les performances, ils semblent plus ou moins égaux. Alors avec ce que nous avons vu jusqu’à présent, pensez-vous que ce nouveau modèle est une montre ou un bracelet d’activité ?

Il en va de même pour le reste des fonctionnalités

Le nouveau Xiaomi Smart Band 7 Pro possède des capteurs de fréquence cardiaque, une saturation en oxygène du sang, un enregistrement de la respiration pendant le sommeil, un gyroscope et des accéléromètres à trois axes, un GPS, une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM, une batterie de 235 mAh. capable de garder l’appareil allumé pendant près de deux semaines, toujours sur l’écran, la connectivité NFC (importante pour les paiements sans contact) et Bluetooth 5.2. En plus de toutes sortes de préréglages pour plus d’une centaine d’entraînements sportifs, contrôle de notre repos, etc.

Et quelles sont les différences avec le Smart Band 7 normal ? Eh bien, le plus important concerne l’interface, qui n’est plus limitée à cette largeur du bracelet d’activité verticalement et s’ouvre et devient plus gérable lorsque Xiaomi imprime ce format de cadran de montre. Le GPS est également exclusif au modèle Pro, ce qui permettra au smartband de sauvegarder les itinéraires que nous parcourons lors de nos séances d’entraînement, contrairement au modèle standard, qui ne peut pas le faire ; et, enfin, la batterie est aussi plus grosse, ce qui permettra à la montre… pardon, on voulait dire bracelet, de rester active plus de jours en veille.

Le prix sera également un élément différentiel. Pour le moment, ce Xiaomi Smart Band 7 Pro n’a été présenté qu’en Chine avec un prix d’échange d’environ 60 euros. Nous sommes convaincus que s’il fait le pas d’atteindre notre pays, ce montant pourrait être considérablement augmenté. Peut-être jusqu’à 80 ou 100 euros ?