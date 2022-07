Tim Cook rend hommage à Steve Jobs alors qu’il reçoit officiellement la Médaille présidentielle de la liberté à titre posthume

Steve Jobs et 16 autres personnes ont reçu la médaille présidentielle de la liberté ce jeudi. La semaine dernière, l’administration Biden a annoncé les bénéficiaires de la Médaille présidentielle de la liberté pour cette année, qui comprenait feu le PDG et cofondateur d’Apple, Steve Jobs.

Le prix a été décerné à titre posthume à Steve Jobs. L’actuel PDG d’Apple, Tim Cook, a écrit un tweet sur l’obtention du prix par Jobs.

Aujourd’hui, Steve a reçu la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. C’était un visionnaire qui nous a mis au défi de voir le monde non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il pourrait être. Nous chérissons sa mémoire et nous continuerons à bâtir sur son héritage.

La Médaille présidentielle de la liberté est la plus haute distinction civile des États-Unis, « décernée à des personnes qui ont apporté une contribution exemplaire à la prospérité, aux valeurs ou à la sécurité des États-Unis, à la paix dans le monde ou à d’autres efforts sociétaux, publics ou privés importants », a déclaré l’administration Biden dans un communiqué de presse.

La médaille présidentielle posthume de la liberté a été décernée à Steve Jobs pour son rôle dans l’évolution de la façon dont le monde communique, ainsi que pour « la transformation des industries de l’informatique, de la musique, du cinéma et du sans fil ». L’annonce du président Biden a expliqué:

Steve Jobs (décédé en 2011) était le co-fondateur, directeur général et président d’Apple, Inc., PDG de Pixar et a occupé un rôle de premier plan à la Walt Disney Company. Sa vision, son imagination et sa créativité ont conduit à des inventions qui ont changé et continuent de changer la façon dont le monde communique, ainsi qu’à transformer les industries de l’informatique, de la musique, du cinéma et du sans fil.