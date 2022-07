Le plus grand ensemble Super Mario de Lego est le Mighty Bowser de 2 807 pièces

En un mot : Le dernier ajout à la gamme de produits Super Mario de Lego pour adultes est désormais officiel. Le Mighty Bowser est un ensemble de 2 807 pièces conçu pour la construction, le jeu ou l’affichage, inspiré du roi des Koopas.

L’ensemble #71411 est destiné aux constructeurs âgés de 18 ans et plus et rejoint d’autres produits Nintendo de la gamme pour adultes, notamment le système de divertissement Lego Nintendo et le bloc de points d’interrogation Super Mario 64. Lego a déclaré que chaque ensemble de la ligne est conçu pour évoquer la nostalgie des fans qui se souviennent de Mario comme faisant partie intégrante de leur enfance.

Le Mighty Bowser dispose d’un bouton pour contrôler sa tête, son cou et sa bouche. Si vous appuyez à fond sur la gâchette, Bowser tirera même une boule de feu de sa bouche. Des articulations lâches sont utilisées dans la queue et les jambes, il semble donc qu’il saute lorsque vous soulevez le modèle. Lego a même ajouté deux tours à renverser par Bowser, dont l’une cache un bloc de prisonniers de guerre.

Le nouvel ensemble de Lego utilisera une poignée de tout nouveaux éléments pour créer des détails tels que les dents, les doigts, les cornes de Bowser, le bord de sa coquille et les pointes sur son dos. Presque tout le reste a été conçu à l’origine pour d’autres constructions telles que des véhicules ou des navires.

Le modèle, y compris le présentoir, mesure plus de 12,5 pouces de hauteur, 16 pouces de largeur et 11 pouces de profondeur. Il existe également des éléments interactifs Action Tag qui peuvent être utilisés avec des figurines vendues séparément.

Le Mighty Bowser devrait être lancé le 1er octobre au prix de 269,99 $.