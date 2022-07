Les régulateurs de l’UE sondent Apple, Netflix et d’autres sur l’alliance du codec vidéo 4K

Alors que l’Union européenne renforce les règles pour les grandes entreprises technologiques du bloc à partir de 2023, un nouveau rapport montre que ses régulateurs antitrust veulent sonder Apple, Netflix, Amazon, Hulu et d’autres en raison de la politique de licence vidéo de l’Alliance for Open Media (OMA).

AOM a été fondée il y a quelques années avec le projet initial poursuivant « une nouvelle spécification de codec vidéo libre de droits et une implémentation open source basée sur les contributions des membres de l’Alliance et de la communauté des développeurs au sens large, ainsi que des spécifications contraignantes pour le format multimédia, le cryptage du contenu , et streaming adaptatif.

Mais selon Reuterl’organisme de surveillance de l’UE n’est pas satisfait de cela, car il veut comprendre s’il y a une infraction à la politique de licence vidéo et comment cela affectera les entreprises qui ne font pas partie de cette alliance.

La publication a vu un questionnaire envoyé à certaines entreprises plus tôt cette année que les régulateurs antitrust de l’UE ont déclaré qu’ils enquêtaient sur « un comportement anticoncurrentiel présumé lié aux conditions de licence d’AV1 par AOM et ses membres en Europe ».

« La Commission dispose d’informations selon lesquelles l’AOM et ses membres pourraient imposer des conditions de licence [mandatory royalty-free cross licensing] sur des innovateurs qui ne faisaient pas partie d’AOM au moment de la création de la technique AV1, mais dont les brevets sont jugés essentiels pour [its] spécifications techniques », indique le journal.

AV1 vise à être un nouveau codec vidéo standard à haute efficacité, bien qu’il n’ait pas été largement adopté.

« La Commission confirme qu’elle a une enquête préliminaire en cours sur la politique d’octroi de licences d’AOM », a déclaré à Reuters un porte-parole de l’exécutif européen. « Le fait que la Commission ait une enquête préliminaire ne préjuge pas de l’issue de l’enquête sur l’existence d’une infraction », a déclaré le porte-parole, sans donner plus de détails.

Apple, Google, Netflix, Broadcom, Cisco et Tencent n’ont pas répondu à Reuter au moment où l’histoire a été publiée. Meta et Amazon ont refusé de commenter.

