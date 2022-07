La banque belge Belfius confirme que le support de la carte Bancontact arrivera sur Apple Pay cette année

De retour en avril, Netcost-security.fr a révélé en exclusivité que le réseau Bancontact travaillait secrètement avec Apple pour rendre ses cartes compatibles avec Apple Pay. La banque belge Belfius a finalement confirmé qu’elle sera la première banque à apporter le support de carte Bancontact à la plateforme de paiement d’Apple plus tard cette année.

Belfius, l’une des principales banques belges, a lancé jeudi le support Apple Pay pour ses clients. Au moins pour l’instant, Apple Pay ne fonctionne qu’avec les cartes de crédit Belfius utilisant les réseaux Visa et Mastercard. Aucune des cartes du réseau Bancontact ne fonctionne avec Apple Pay, mais cela est sur le point de changer.

Dans une déclaration à HLN, Belfius a confirmé que les cartes de débit Bancontact et Maestro seront disponibles sur Apple Pay « plus tard cette année ». Pour ceux qui ne connaissent pas, Bancontact est un réseau interbancaire belge qui concurrence Mastercard et Visa.

On ne sait pas exactement quand la prise en charge de ces cartes arrivera pour les clients, mais toute personne exécutant iOS 15.5 ou une version ultérieure sera prête à ajouter ses cartes Bancontact à Apple Pay une fois qu’elle sera disponible. Netcost-security.fr a également découvert que les cartes du réseau interbancaire italien Bancomat fonctionneront bientôt avec Apple Pay, mais le réseau n’en a pas encore dit un mot.

Apple Pay sous enquête en Europe

Apple a fait l’objet d’une enquête de la part de la commission antitrust de l’Union européenne sur la manière dont la société limite la technologie NFC de l’iPhone à sa propre plate-forme de paiement.

L’UE fait valoir qu’Apple abuse de sa position dominante sur le marché et des restrictions sur iOS pour empêcher des tiers d’avoir un accès complet à la puce NFC de l’iPhone. En conséquence, les autres plates-formes ne peuvent pas rivaliser avec Apple Pay sur iPhone. L’enquête a été soutenue par d’autres sociétés telles que PayPal.

Apple a annoncé cette année « Tap to Pay » pour iPhone, qui transforme le téléphone en un terminal de carte sans contact pour recevoir des paiements via des applications tierces. Cependant, cela ne permet toujours pas aux autres applications de fournir leurs propres solutions de paiement NFC sur iPhone.

