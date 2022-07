Evernote permet désormais aux utilisateurs de créer des tâches récurrentes dans son application et son site Web

La plate-forme populaire de gestion des notes et des tâches Evernote a annoncé cette semaine une mise à jour de la fonctionnalité Tâches, qui a été introduite l’année dernière comme une nouvelle façon de permettre aux utilisateurs de créer des listes de tâches avec des dates, des rappels, des alertes, des drapeaux, etc. Avec la mise à jour, Evernote permet désormais aux utilisateurs de créer des tâches récurrentes.

Comme annoncé par la société dans un article de blog, les tâches récurrentes d’Evernote aideront les utilisateurs à se souvenir des choses qu’ils doivent faire à plusieurs reprises sans avoir à créer une nouvelle tâche à chaque fois. Ainsi, si vous avez une réunion hebdomadaire ou une autre habitude récurrente, vous pouvez désormais les ajouter facilement dans Evernote pour vous en souvenir.

Selon Evernote, les tâches récurrentes étaient l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs depuis l’introduction de Tasks en 2021.

Une liste de tâches apparemment interminable peut être intimidante. A quoi vous attaquez-vous en premier ? Par où commencer ? Les tâches récurrentes vous aident à démarrer votre agenda en vous permettant d’être proactif plutôt que réactif. De cette façon, vous pouvez être plus présent et aborder vos tâches avec méthode et calme. Quoi que vous ayez régulièrement dans votre assiette, les tâches récurrentes vous aident à le planifier, à vous y préparer et à garder une longueur d’avance.