Les propriétaires d’iPad mini 6 rencontrent des problèmes de charge après la mise à jour d’iPadOS 15.5

Il semble qu’iOS 15.5 pose des problèmes depuis sa sortie. Après plusieurs plaintes concernant l’application Apple Books, la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple affecte désormais les utilisateurs d’iPad. Plus précisément, un certain nombre d’utilisateurs ont rencontré des problèmes de charge avec l’iPad mini 6 après la mise à jour.

Comme l’ont noté plusieurs utilisateurs sur les forums de la communauté d’assistance Apple, les utilisateurs concernés ne peuvent plus recharger l’iPad mini 6 après la mise à jour vers iPadOS 15.5. D’après ces rapports, la batterie de l’iPad ne se recharge pas, quel que soit l’adaptateur secteur ou le câble utilisé. Certains utilisateurs ont même essayé de restaurer le logiciel de l’iPad pour résoudre le problème, mais cela ne semble pas fonctionner.

Cependant, bien que cela puisse sembler être un problème matériel, les raisons sous-jacentes sont liées au logiciel. Dans une note interne adressée aux prestataires habilités (via MacRumeurs), Apple a déclaré être conscient que les utilisateurs n’ont pas pu recharger leur iPad mini 6 après avoir installé iPadOS 15.5.

Malheureusement, Apple indique également dans le mémo que le remplacement de la batterie interne ou même de l’iPad par un nouveau ne résoudra pas le problème, ce qui confirme essentiellement que le problème de charge est un bogue logiciel. Il n’est pas clair à ce stade si iPadOS 15.6 beta, qui est actuellement disponible pour les développeurs et les utilisateurs inscrits au problème logiciel Apple Beta, résout les problèmes de charge avec l’iPad mini 6.

La société a conseillé aux employés des magasins Apple Store et aux fournisseurs de services de demander aux utilisateurs concernés de redémarrer leur iPad mini comme solution temporaire.

Comment installer iPadOS 15.6 beta sur votre iPad mini 6

Comme mentionné précédemment, nous ne savons pas avec certitude si la version bêta d’iPadOS 15.6 résout ce problème. Cependant, si vous rencontrez des problèmes de charge avec votre iPad mini 6, l’installation du logiciel bêta sur votre iPad peut valoir la peine d’essayer.

Voici comment vous pouvez installer iPadOS 15.6 beta :

Ouvrez le site Web beta.apple.com sur votre ou votre iPad. Connectez-vous avec votre identifiant Apple. Sur la page Web principale, appuyez sur « Commencer ». Appuyez sur l’onglet « iPadOS » et recherchez le lien « inscrire votre appareil ». Suivez les instructions pour télécharger et installer le profil qui activera la mise à jour bêta iPadOS 15.6 pour votre appareil.

Après la sortie officielle d’iPadOS 15.6 au public, accédez à Paramètres> Général> VPN et gestion des appareils et appuyez sur « Profil logiciel bêta iOS » pour supprimer le profil et ne plus recevoir les mises à jour bêta iOS. Espérons que la mise à jour résoudra les problèmes de charge de l’iPad mini.

Vous pouvez consulter notre guide complet avec plus de détails sur la façon d’installer iOS et iPadOS 15 beta.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :