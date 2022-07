Comment regarder Black Bird sur Apple TV+

Apple Today lance une mini-série Black Bird acclamée par la critique. L’émission télévisée met en vedette Taron Egerton, Paul Walter-Hauser, Greg Kinnear et Ray Liotta, et est disponible exclusivement via Apple TV +. Black Bird est basé sur des événements réels, décrits pour la première fois dans le livre autobiographique In With the Devil.

Black Bird suit la vie du détenu Jimmy Keene, qui est un trafiquant de drogue reconnu coupable. Il purge actuellement des années derrière les barreaux, mais le FBI lui propose un accord : la liberté de prison si vous pouvez obtenir des aveux d’un tueur en série présumé.

Le tueur en série, Larry Hall, purgeait actuellement une peine pour un meurtre, mais les autorités pensaient qu’il avait commis au moins quatorze meurtres contre des femmes. Le jugement de Hall était également en cours de révision et risquait de faire l’objet d’un appel. Une confession solidifierait l’affaire contre lui et donnerait la fermeture à la famille des femmes disparues.

Dans la série, le rôle de Keene est interprété par Taron Egerton. Hall est joué par Paul Walter-Hauser, avec sa voix aiguë étrange. Ray Liotta joue le père de Keene, dans son dernier rôle à la télévision avant sa mort.

Black Bird a déjà été acclamé par la critique, offrant des rebondissements passionnants sur le format standard du vrai crime. Les deux premiers épisodes de Black Bird sortiront le vendredi 8 juillet. Le reste de la série limitée en six parties sera diffusé chaque semaine, le dernier épisode arrivant le 5 août.

Comment regarder Black Bird

Black Bird est une série Apple Original et est donc exclusive au service de streaming d’Apple. Vous pouvez vous inscrire ici en utilisant votre identifiant Apple, si vous n’avez pas encore de compte Apple TV+.

Ensuite, ouvrez l’application Apple TV sur votre appareil et accédez à l’onglet Apple TV + Originals pour trouver Black Bird et commencer à regarder. L’application Apple TV est disponible sur iPhone, Mac, iPad, décodeur Apple TV, consoles de jeux PlayStation et Xbox, de nombreux modèles de téléviseurs intelligents, Amazon Fire Stick, Roku sticks, décodeur Comcast Xfinity et plus encore.

Apple TV+ comprend un catalogue croissant d’émissions de télévision et de films, inclus dans votre abonnement à 4,99 $/mois. Les sorties à venir incluent la troisième saison d’essayer, le nouveau thriller psychologique Surface et le premier long métrage d’animation d’Apple Luck. Consultez la bibliothèque complète ici.

