La mise à jour cumulative KB5014697 bloque le point d’accès

L’autre jour, nous parlions de la nouvelle mise à jour cumulative pour Windows 11 et des problèmes qu’elle rencontrait. Initialement, la mise à jour KB5014697 n’avait qu’un problème .NET facile à résoudre, mais il y avait quelque chose de plus. Microsoft a mis à jour la page officielle du tableau de bord Windows Health avec un nouveau problème connu dans Windows. Selon Microsoft, les dernières mises à jour cumulatives publiées par la société le 14 juin causent des problèmes avec les points d’accès Wi-Fi. Lors de la connexion à un point d’accès, les ordinateurs Windows perdent leur connexion à Internet.

Attention, le dernier cumulatif KB5014697 ne permet pas d’utiliser le hotspot

Le problème affecte différentes versions de Windows telles que Windows 11, 10 et même 7. Et cela se produit sur les versions domestique, professionnelle et même serveur. Actuellement, le seul moyen de contourner ce bogue est de désactiver le point d’accès Wi-Fi et de trouver un autre moyen de se connecter à Internet.

Après l’installation de KB5014697, les appareils Windows peuvent ne pas être en mesure d’utiliser la fonction de point d’accès Wi-Fi. Lorsque vous essayez d’utiliser la fonction de point d’accès, le périphérique hôte peut perdre la connexion Internet après la connexion d’un périphérique client.

Pour atténuer le problème et restaurer l’accès à Internet sur l’appareil principal, vous pouvez désactiver la fonction de point d’accès Wi-Fi. Que si, si vous utilisez activement cette fonctionnalité, cette solution n’est pas valable pour vous.

Ceux d’entre vous qui ont un besoin urgent d’utiliser le point d’accès Wi-Fi sur vos ordinateurs Windows peuvent essayer d’annuler la mise à jour Windows qui a échoué et attendre que Microsoft publie une meilleure solution que de désactiver la fonctionnalité nécessaire. Il semble que le géant de Redmond ne soit toujours pas sans bogues et cette fois nous perdons une fonctionnalité système très importante pour de nombreux utilisateurs de Windows.