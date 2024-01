Les 10 meilleurs nouveaux jeux pour iPhone et iPad à venir en 2024

2024 promet d’être une grande année pour les jeux vidéo, et les appareils Apple ne sont pas prêts à la manquer

Voici les 10 nouveaux jeux les plus attendus sur iPhone et iPad en 2024

Nous sommes déjà en plein 2024 et il est temps de finaliser les listes de ce que nous attendons le plus pour cette nouvelle année. Par exemple, cela peut facilement s’appliquer aux films, aux séries et bien sûr aux jeux vidéo. Dans tous ces domaines, nous pouvons également faire une sélection de propositions en fonction des différentes plateformes existantes, et c’est un peu ce que nous allons faire ici, mais seulement en ce qui concerne les jeux vidéo. Pour être précis, et comme vous l’avez déjà vu dans le titre, cet article se concentrera sur les jeux qui sont prévus pour arriver sur les appareils mobiles cette année. En réalité, notre attention est principalement portée sur ceux qui arriveront sur iPhone et iPad.

Il n’est pas un secret que le marché des jeux mobiles est de plus en plus étendu chaque année, et il est également en plein essor, car il faut prendre en compte que l’on peut désormais profiter de propositions très intéressantes grâce au jeu en streaming et à des sorties natives comme Resident Evil Village et le remake du quatrième volet de la saga de Capcom, tous deux arrivant sur iPhone 15 Pro et Pro Max, ainsi que sur iPad et Mac. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les titres les plus populaires spécialement conçus pour les plateformes mobiles. Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons affirmer que nous attendons une année 2024 très prometteuse en termes de sorties, dans ce cas-ci, sur iPhone et iPad.

Voici les meilleurs jeux pour iPhone et iPad de 2024

Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons passer en revue les jeux qui arriveront sur iPhone et iPad en 2024 et qui nous semblent les plus remarquables parmi tous ceux qui sortiront sur les appareils Apple. Cependant, il est important de souligner que ces titres ne sont pas classés dans un ordre spécifique, nous vous laissons cela entre vos mains, et vous trouverez à la fois des propositions avec des dates de sortie définies et d’autres sans.

Il est fort possible que certains des titres que vous attendez ne soient pas inclus dans cet article, mais il y a tellement de bons jeux qui vont arriver que nous avons voulu nous concentrer sur les 10 qui nous intéressent le plus.

Death Stranding: Director’s Cut

Ce que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs jeux de la génération précédente de consoles va également arriver sur iPhone et iPad cette année. Nous parlons bien évidemment de Death Stranding: Director’s Cut, la version définitive, avec plusieurs améliorations et ajouts, du dernier grand jeu de Hideo Kojima, et le premier jeu développé par son studio, Kojima Productions.

Avec ce titre, les utilisateurs des appareils Apple pourront se plonger en 2024 dans une aventure d’action et d’exploration dans un monde ouvert à l’ambiance post-apocalyptique.

Death Stranding offre une expérience unique, tant par son gameplay que par sa réalisation audiovisuelle, qui est impressionnante. Le jeu de Kojima arrivera sur iPhone et iPad très prochainement, du moins c’est ce qu’ils ont affirmé lorsque l’annonce a été faite, en indiquant une sortie début 2024 après avoir repoussé la date initiale à la fin de l’année 2023.

Art of Rally

Poursuivant avec les jeux qui devaient arriver sur ces appareils Apple en 2023, déjà disponibles depuis un certain temps sur d’autres plates-formes, nous allons maintenant parler d’Art of Rally (qui sortira également sur Android), un jeu qui est prévu pour sortir sur iPhone et iPad le 18 janvier prochain, donc vous pourrez bientôt profiter de ce jeu de course au style visuel relaxant et intéressant.

Ce pourrait être l’un des meilleurs jeux vidéo sur les appareils Apple, et il sera même livré avec son DLC inclus.

Hades

Comme nous vous l’avons déjà dit il y a quelque temps, Hades sortira sur iOS en 2024 via Netflix Games, et il ne lui reste presque plus qu’à arriver sur les appareils Android, puisqu’il est actuellement disponible sur presque toutes les plates-formes existantes et qu’il est considéré comme l’un des meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer à tout moment.

Le jeu rogue-lite de Supergiant Games est sorti initialement en 2020 et a été l’un des meilleurs de cette année-là. Il promet désormais d’être un portage mobile très intéressant, pouvant même devenir l’un des meilleurs jeux vidéo disponibles sur Netflix, dans sa version mobile. Pour l’instant, aucune date de sortie précise n’a été annoncée, mais nous savons qu’il sortira en 2024.

Devil Mai Cry: Peak of Combat

Exactement, la populaire série hack and slash de Capcom aura bientôt une proposition conçue pour les mobiles, qui sera disponible sur les appareils Apple (et sortira également sur Android). Plus précisément, Devil Mai Cry: Peak of Combat sera lancé le 10 janvier prochain, il est donc imminent.

Les fans de la franchise pourront se plonger dans une nouvelle aventure qui promet d’être une grande version pour les appareils mobiles.

Assassin’s Creed Mirage

Comme beaucoup d’entre vous s’en souviendront, Assassin’s Creed Mirage a annoncé son arrivée sur les appareils Apple aux côtés des déjà disponibles Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake, ainsi que le précédemment mentionné Death Stranding: Director’s Cut, nous pouvons donc l’attendre pour 2024. Il s’agit d’une sortie majeure qui montre que les grandes entreprises, comme Ubisoft, investissent de plus en plus dans le marché des jeux mobiles.

Cependant, nous ne savons pas encore quand il sera lancé, bien que nous puissions dire que son arrivée est prévue début 2024.

En plus de cet Assassin’s Creed Mirage, nous voulons également faire une mention spéciale à Assassin’s Creed Jade, le titre spécialement conçu pour les mobiles de la célèbre franchise, qui sortira cette année, mais nous ne pouvons pas non plus donner de date précise.

Si nous ne lui avons pas attribué une place à part entière, c’est parce qu’il y a tant de jeux qui attirent notre attention et seulement 10 places dans cette liste. Par conséquent, cette mention est une sorte de zone grise que nous avons voulu exploiter.

Zenless Zone Zero

Beaucoup d’entre vous connaissent sûrement miHoYo grâce au succès de Genshin Impact, entre autres jeux de la société, mais ils ont également un autre titre en préparation qui est l’un des plus attendus de 2024.

Nous parlons de Zenless Zone Zero, un jeu de rôle et de fantasy urbaine qui sortira sur plusieurs plates-formes, dont celles d’Apple. Comme nous l’avons déjà dit, il est prévu pour 2024, bien que nous n’ayons pas de date précise au moment d’écrire cet article.

Katana Zero

Un autre jeu qui arrivera sur les appareils mobiles via Netflix Games est Katana Zero, qui sera accompagné de son DLC. Le jeu est déjà disponible depuis un certain temps sur consoles et PC, il est donc temps pour les joueurs d’iOS et d’Android de profiter de cette proposition d’action et de plateformes, développée par Askiisoft et éditée par la populaire maison d’édition indépendante Devolver Digital.

Nous pouvons déjà vous dire que vous serez captivés par sa grande jouabilité et sa musique, bien que nous ne puissions pas vous dire quand exactement. Ce que nous savons, c’est que ce sera disponible sur le service populaire et les plates-formes mentionnées en 2024.

Call of Duty: Warzone Mobile

Un autre des jeux les plus attendus de 2024 sur les appareils Apple, ainsi que sur ceux qui utilisent Android comme système d’exploitation, est la version mobile du célèbre Call of Duty: Warzone. Il aurait dû sortir en 2023, mais tout indique désormais qu’il arrivera au printemps de cette année, selon les informations fournies par Activision Blizzard.

Le jeu est en développement depuis un certain temps et a accumulé quelques retards, mais cela ne devrait pas trop importe à la fin, car il devrait être un véritable succès pour la société, compte tenu des millions d’inscriptions préalables pour cette déclinaison en free-to-play de l’emblématique franchise de jeux de tir.

Valorant Mobile

Valorant Mobile Gameplay 🔥pic.twitter.com/wfvZzvLFmP — Valorant Mobile News (@ValorantMNews) Décembre 29, 2023

En parlant de jeux de tir, nous ne pouvons pas oublier la version mobile de Valorant, le populaire jeu de tir tactique et compétitif de Riot Games, créateurs du succès League of Legends. Le jeu est disponible depuis un certain temps sur PC et il semble qu’il disposera bientôt d’une version pour mobiles avant même une version pour consoles, ce qui montre les intentions de l’entreprise.

En ce qui concerne Valorant Mobile, il n’y a pas de nouvelles, la vérité est ainsi, donc tout ce que nous pouvons dire, c’est que le jeu est prévu de sortir sur les appareils mobiles courant 2024, sans date de lancement plus précise ni rien.

One Punch Man: World

Pour conclure cette liste, dans laquelle nous avons essayé de vous donner des options très variées pour que vous puissiez les essayer au fur et à mesure de leur arrivée sur les appareils Apple, entre autres, nous avons un nouveau jeu mobile gratuit qui ravira les fans de manga et d’anime. Le jeu s’appelle One Punch Man: World et il semble qu’il sortira sur iOS et Android, ainsi que sur PC, le 31 janvier 2024.

Avec celui-ci, nous pourrons revivre plusieurs des événements principaux de la série en prenant le contrôle de Saitama et d’autres personnages, dans un jeu d’action 3D qui se déroulera dans la Cité Z et qui compte déjà des millions d’utilisateurs préinscrits pour pouvoir y jouer dès sa sortie.