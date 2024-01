9 façons de résoudre le problème de WhatsApp Web: aucun code QR valide détecté

Vous essayez de scanner le code QR sur WhatsApp mais vous obtenez continuellement une erreur « Code QR invalide détecté » ou « Code QR invalide »? Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul sur Internet, car de nombreux utilisateurs ont signalé le même problème sur Reddit et d’autres sites sociaux. Aujourd’hui, vous apprendrez comment résoudre le problème WhatsApp Web « Code QR invalide détecté ».

WhatsApp Web permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des messages de leurs ordinateurs ou d’autres appareils prenant en charge les navigateurs. Une fois que vous avez connecté votre téléphone en scannant un code QR visible sur l’ordinateur à partir de votre appareil mobile, il synchronisera tous les messages WhatsApp avec la version Web.

Alors que WhatsApp Web fonctionne généralement sans problème, il arrive parfois qu’il affiche des erreurs comme impossible de scanner le code QR et autres. Lisez la suite pour découvrir les moyens de dépannage pour résoudre le problème du code QR non valide détecté.

Zoomer sur la page Web

La première chose que vous devez faire est de zoomer sur la page WhatsApp Web sur le navigateur à 125% ou plus, car votre téléphone portable pourrait ne pas être en mesure de détecter le code QR en raison de sa taille.

Pour zoomer sur la page Web, cliquez sur les touches ‘Ctrl’ et ‘+’ en même temps pour les ordinateurs Windows ou les touches ‘Commande’ et ‘+’ en même temps pour les ordinateurs Mac. Une fois que vous avez fait cela, le code QR augmentera et pourra être facilement scanné à l’aide du téléphone.

Vérifiez votre connexion Internet

Si zoomer sur la page WhatsApp Web ne vous aide pas à résoudre le problème, vous devez vérifier si vous disposez d’une vitesse Internet suffisamment rapide et stable sur votre ordinateur et votre appareil mobile.

Visitez un site Web de vérification de vitesse, comme fast.com, speedtest.org, etc., pour vérifier votre vitesse Internet, et si vous recevez une vitesse lente, passez à une connexion stable et votre problème devrait être résolu.

Actualisez la page WhatsApp Web

Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, vous devez simplement actualiser la page Web WhatsApp, car il se peut que le site Web ne se soit pas chargé correctement ou que le code QR ait expiré. Voici comment vous pouvez le faire:

Étape 1: Cliquez sur l’icône de rechargement (généralement une icône circulaire) située avant la barre d’adresse.

Étape 2: Vous pouvez également appuyer sur ‘F5’ ou ‘Ctrl+R’ (ou ‘Command+R’ sur Mac) pour recharger la page.

Une fois que la page est actualisée, un nouveau code QR devrait apparaître. Essayez de scanner le nouveau code QR à l’aide de l’application WhatsApp sur votre téléphone.

Notez que les codes QR pour WhatsApp Web expirent en quelques secondes pour des raisons de sécurité, alors scannez le nouveau code après avoir actualisé la page.

Utilisez l’option des appareils liés pour scanner le code QR

Si vous utilisez la caméra WhatsApp pour scanner le code QR, vous ne pourrez pas le scanner car WhatsApp dispose d’un scanner de code QR dans l’option Linked Devices, qui est conçu pour lier votre compte à d’autres appareils, y compris WhatsApp Web, et c’est la bonne façon de scanner le code QR. Voici comment vous pouvez le faire:

Étape 1: Ouvrez l’application WhatsApp et accédez à Paramètres puis choisissez Appareils liés. Pour les téléphones Android, appuyez sur l’icône des trois points en haut et sélectionnez Appareils liés.

Étape 2: Cliquez sur Lier un appareil.

Étape 3: Si vous avez verrouillé votre appareil, déverrouillez-le pour lier un appareil.

Étape 4: Désormais, scannez le code QR visible sur votre ordinateur et vous devriez pouvoir lier l’appareil.

Les mises à jour de l’application comportent des correctifs de bugs ou de problèmes et des améliorations par rapport à la version précédente de l’application. Si vous continuez à obtenir la même erreur « Aucun code QR valide détecté » sur WhatsApp Web, vous devez mettre à jour l’application WhatsApp sur votre téléphone. Voici comment vous pouvez le faire:

Étape 1: Ouvrez le Google Play Store ou l’App Store sur votre téléphone.

Étape 2: Tapez WhatsApp dans la barre de recherche, puis appuyez sur Entrée.

Étape 3: Cliquez sur Mettre à jour pour télécharger la dernière version.

Une fois cela fait, essayez de scanner le code QR et vous devriez pouvoir vous connecter à WhatsApp Web.

Nettoyez et ajustez l’appareil photo de votre téléphone

Si l’objectif de l’appareil photo de votre téléphone est sale ou taché, il se peut qu’il ne soit pas en mesure de scanner correctement les codes QR, ce qui entraînera une erreur de code QR invalide. Voici ce que vous devez faire pour le résoudre:

Étape 1: Nettoyez l’objectif de l’appareil photo de votre téléphone avec un chiffon en microfibre.

Étape 2: Désormais, essayez de scanner à nouveau le code QR.

Étape 3: Refocalisez l’appareil photo en rapprochant ou en éloignant votre téléphone.

Étape 4: Cliquez sur le code QR à l’écran de votre téléphone pour permettre à l’appareil de se concentrer dessus.

Effacer les cookies et les données du site

Vous pouvez également essayer de supprimer les cookies et les données du site Web, car cela aide de nombreux utilisateurs à résoudre le problème. Voici comment vous pouvez le faire:

Étape 1: Sur le site Web WhatsApp Web, cliquez sur l’icône des informations du site avant la barre d’adresse.

Étape 2: Choisissez Cookies et données du site.

Étape 3: Cliquez sur Gérer les cookies et les données du site.

Étape 4: Cliquez sur l’icône de la corbeille à côté de tous les domaines, puis cliquez sur Terminé.

Lien avec le numéro de téléphone

Vous pouvez également essayer d’utiliser votre numéro de téléphone pour lier votre compte. Pour cette solution, vous ne pouvez pas scanner le code QR visible à l’écran. Voici comment vous pouvez le faire avec le numéro de téléphone:

Étape 1: Sur le site Web WhatsApp Web, appuyez sur Lien avec le numéro de téléphone.

Étape 2: Sélectionnez votre pays et saisissez votre numéro de téléphone, puis appuyez sur Suivant.

Étape 3: Désormais, ouvrez l’application WhatsApp.

Étape 4: Cliquez sur l’icône des trois points en haut et sélectionnez Appareils liés. Pour les iPhones, accédez à Paramètres > Appareils liés.

