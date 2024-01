Marée de billes en plastique déferle sur les côtes de l’Espagne: les images impressionnantes

Des millions de balles en plastique, déversées en mer suite à la perte d’un container par un cargo au large du Portugal, s’accumulent le long des côtes de Galice et des Asturies. Souvent confondues avec de la nourriture par les oiseaux marins, les poissons et autres animaux sauvages, elles libèrent des substances toxiques dans l’environnement, se fragmentant en microplastiques qui entrent dans la chaîne alimentaire.

Des millions de petites balles en plastique, aussi petites que des lentilles, envahissent les côtes nord-ouest de l’Espagne. Après les plages de Galice, les sphères de plastique ont également atteint les Asturies, où les autorités ont récemment déclenché l’alerte à la pollution marine. Les balles, selon les informations disponibles, ont fini en mer à la suite d’un déversement accidentel survenu en décembre suite à la perte d’au moins un container par un cargo au large du Portugal. L’impact exact de cette libération de matière est encore inconnu, mais elle se déverse le long de centaines de kilomètres de côtes, poussée par le courant.

Des millions de balles en plastique sur les côtes de l’Espagne

Ces petites balles, connues dans le domaine de la production de matières plastiques sous le nom de granulés ou appelées également « larmes de sirène » ou nurdles, sont de petits granulés de matière plastique utilisés pour la fabrication de tous les produits en plastique. Ces balles peuvent être composées de polyéthylène, polypropylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle ou tout autre matériau plastique, et elles sont transportées dans le monde entier vers les usines de produits en plastique, ce qui comporte le risque de déversements accidentels dans l’environnement, comme dans le cas de la récente perte dans l’Atlantique, au large du Portugal.

Dans cette situation, les granulés créent une pollution persistante à la fois dans l’océan et sur les plages. Sur les côtes de Galice, pour essayer de contenir le problème, les bénévoles des associations environnementales, qui ont sonné l’alerte depuis des semaines via les réseaux sociaux en montrant la présence de granulés plastiques sur les principales plages de Galice – de Vigo à Pontevedra, Arousa, Muros, Noia, La Corogne et Ferrol – et maintenant aussi des Asturies, passent les plages de sable au tamis avec des pelles et des seaux.

La pollution par les granulés de plastique

La dispersion des granulés plastiques dans l’environnement, en particulier dans les systèmes fluviaux et marins, est une source significative de pollution des océans et des plages. Les estimations indiquent que chaque année, environ 10 billions de balles en plastique se retrouvent dans les cours d’eau du monde entier, coulant ou flottant selon leur densité et qu’ils se trouvent dans des eaux douces ou salées.

Souvent confondus avec de la nourriture par les oiseaux marins, les poissons et autres animaux sauvages, les granulés de matière plastique libèrent des substances toxiques dans l’environnement et se fragmentent au fil du temps en nanoparticules qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire. À ce jour, ils constituent la deuxième source de microplastiques océaniques en poids, après la poussière de pneus, avec plus de 230 000 tonnes de granulés qui se retrouvent chaque année dans la mer.

L’incident dans l’Atlantique est malheureusement le dernier d’une longue liste de déversements qui ont touché différentes parties de la planète ces dernières années. Il y a exactement un an, une situation similaire s’était produite en France, le long des côtes de Bretagne, où une vaste pollution par des granulés de plastique est supposée avoir été causée par la perte de containers dans l’océan Atlantique.

Une autre fuite grave s’est produite en 2021 au Sri Lanka, dans ce qui a été classé comme « la pire catastrophe maritime » du pays, suite au naufrage d’un navire marchand qui a déversé environ 350 tonnes de combustible lourd et 87 containers remplis de granulés de plastique, qui se sont retrouvés en milliards sur les côtes, atteignant également l’Indonésie, la Malaisie et la Somalie. En 2020, on compte au moins deux autres déversements graves de granulés de plastique, l’un dans la mer du Nord, d’environ 10 tonnes de petites sphères qui ont ensuite atteint les côtes du Danemark, de la Suède et de la Norvège, et un autre en Afrique du Sud, où le déversent a fait suite à un autre grave incident en 2018.