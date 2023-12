Succès retentissant de l’événement Le Big Bang de Fortnite : plus de onze millions de joueurs l’ont vu en direct

L’événement final Le Big Bang de Fortnite, qui s’est tenu le 2 décembre 2023, a été un succès retentissant. Cet événement a établi un nouveau record de joueurs simultanés dans le jeu vidéo d’Epic Games, dépassant la barre des onze millions de personnes connectées en même temps. Voici plus de détails sur cette nouvelle étape de Fortnite :

Fortnite bat son précédent record de joueurs simultanés et atteint onze millions

Au début du mois de novembre 2023, avec la saison Origines à peine commencée, nous vous informions que Fortnite avait atteint un pic de six millions de joueurs connectés simultanément. L’événement final Le Big Bang, qui comprenait un concert d’Eminem, a pulvérisé le précédent record. Fortnite a atteint les 11 616 374 personnes connectées. Vous avez bien lu : plus de onze millions et demi de joueurs simultanés pour assister à l’événement Le Big Bang.

Ces informations proviennent du site web Fortnite.GG. Bien que ce site ne soit pas affilié à Epic Games ni un site officiel de Fortnite, il recueille des informations semi-publiques à partir des serveurs du jeu afin d’analyser des métriques telles que les joueurs simultanés, donc les informations sont fiables.

Quelle est la raison de l’afflux de joueurs sur Fortnite ? L’événement Le Big Bang, avec un concert d’Eminem et la présentation de nouveaux modes de jeu, a été le seul événement in-game que nous avons eu cette année et en plus, il a été la cerise sur le gâteau de la saison Origines de Fortnite. Une saison flashback pleine de nostalgie où le jeu est revenu à son état de 2018 avec ses armes, objets et autres éléments qui l’ont rendu si populaire pendant son âge d’or.

L’événement Le Big Bang de Fortnite a été la cerise sur le gâteau d’une saison inoubliable

Qu’y a-t-il à l’horizon ? Le Chapitre 5 de Fortnite, dont la Saison 1 commence le 3 décembre 2023 et qui est également remplie de nouveautés, notamment les nouveaux skins de Solid Snake et Peter Griffin.

Solid Snake et Peter Griffin sont les deux principales attractions de la nouvelle Passe de Combat de la Saison 1 du Chapitre 5 de Fortnite

