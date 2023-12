HyperOS : Combien d’espace vous aurez besoin pour installer la mise à jour

Ces dernières semaines, HyperOS s’est progressivement imposé dans l’écosystème Xiaomi, pénétrant d’abord le domaine des smartphones. Notamment, des appareils phares comme le Xiaomi 14 et le Redmi K70 Ultra sont équipés par défaut de HyperOS 1.0. Le dernier ajout à cette gamme est le Redmi Book 16 2024, marquant les débuts d’un ordinateur portable Xiaomi fonctionnant sous HyperOS Connect comme système d’exploitation.

Souplesse et poids de HyperOS sur les appareils mobiles

Xiaomi conçoit HyperOS comme un système exceptionnellement souple et polyvalent, capable de fonctionner sans problème sur une large gamme d’appareils. Allant des appareils avec un minimum de 64K de RAM à des appareils plus robustes avec jusqu’à 24 Go. Cette adaptabilité positionne HyperOS comme la plateforme idéale pour connecter plus de 200 produits différents au sein de l’écosystème Xiaomi, avec un poids variable sur chaque appareil.

Dans le domaine de la téléphonie mobile, Xiaomi affirme avec fierté qu’HyperOS est le système d’exploitation le plus compact en termes d’espace. Il est presque 3 Go plus léger que iOS d’Apple, qui occupe une mémoire substantielle de 11,36 Go sur les iPhone. Par exemple, sur le Xiaomi 14 Pro, HyperOS occupe seulement 8,75 Go, ce qui en réalité l’exigence d’espace pour la mise à jour mondiale sur ce modèle.

Cependant, en raison de sa nature adaptable, le poids de la mise à jour HyperOS 1.0 à partir de MIUI 14 ne sera pas uniforme pour tous les modèles Xiaomi, Redmi et POCO. Dans le cas du Redmi K60 Ultra, HyperOS occupe précisément 6 Go. Soulignant la nécessité pour les utilisateurs d’allouer un espace minimal de 6 à 10 Go lors de la préparation de la mise à jour.

Polyvalence optimisée pour les différents appareils

HyperOS est conçu pour optimiser les performances aussi bien des appareils puissants que de ceux avec des caractéristiques plus modestes. Dans les appareils robustes, le système évalue dynamiquement les processus, garantissant une réactivité même en cas de lourde charge. À l’inverse, dans les gadgets moins performants, HyperOS combine des blocs de calcul pour une opération unifiée, offrant des performances maximales.

L’essence de HyperOS réside dans sa capacité à connecter divers appareils de manière transparente via HyperConnect. Chaque appareil se soutient mutuellement en exploitant ses fonctionnalités uniques, contribuant ainsi à l’adaptabilité et à la polyvalence globales du système. Par conséquent, le poids de HyperOS varie considérablement en fonction des caractéristiques de chaque appareil, qu’il s’agisse d’un téléphone mobile Xiaomi, d’une montre Redmi ou même d’appareils électroménagers Xiaomi tels que des réfrigérateurs et des friteuses à air.

Déploiement mondial de HyperOS : ce que les utilisateurs peuvent attendre

Des millions d’utilisateurs de Xiaomi, Redmi et POCO dans le monde entier attendent avec impatience l’arrivée de HyperOS sur leurs appareils, suscitant la question courante : « Quand pourrai-je installer HyperOS ? » Pour ceux dont les modèles Xiaomi sont déjà compatibles avec HyperOS, l’installation et l’utilisation sont possibles. Cependant, Xiaomi recommande de faire preuve de patience et suggère aux utilisateurs d’attendre la mise à jour officielle.

La fin de l’année 2023 a été marquée par l’annonce inattendue mais officielle de HyperOS, suivie de son adoption initiale dans les premiers appareils mobiles. En regardant vers l’avenir, l’année 2024 est destinée à être l’année où HyperOS connaîtra une distribution massive, le rendant plus accessible à une base d’utilisateurs plus large. Alors que Xiaomi continue d’étendre son écosystème, HyperOS est destiné à jouer un rôle crucial, offrant aux utilisateurs une expérience fluide et interconnectée à travers différents appareils.

