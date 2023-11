Événement final Big Bang dans Fortnite : date, concert d’Eminem, modes de jeu et tout ce que nous savons

Le nouveau patch 27.11 est la dernière mise à jour de contenu de Fortnite: Origines, et a révélé les dernières pièces du puzzle qu’il nous manquait de savoir sur l’événement final. Dans cet article, nous résumons tout ce que nous savons sur l’événement Big Bang, la fin d’Origines de Fortnite et qui donnera lieu au Chapitre 5 du jeu. Allons-y :

Quand aura lieu l’événement final Big Bang de Fortnite?

La mise à jour de contenu 27.11 de Fortnite a apporté deux nouveaux skins d’Eminem. Grâce à l’un des styles déblocables de l’un d’entre eux, nous savons que l’événement final Big Bang aura lieu le samedi 2 décembre 2023. Nous ne connaissons pas encore l’heure exacte, mais nous mettrons à jour cette section de l’article dès que nous le saurons.

Comme nous l’avons dit, la variante de style Marshall Magma du skin Marshall Never More d’Eminem présente dans les fichiers du jeu a révélé cette information ; il s’agit d’une variante du skin de base que nous débloquons uniquement si nous possédons ce skin et participons à l’événement Big Bang le 2 décembre.

Variante Marshall Magma du skin Marshall Never More d’Eminem dans Fortnite

Il y aura un concert d’Eminem lors de l’événement final Big Bang de Fortnite

Écran de chargement Fortnite « Le Big Bang », où nous pouvons voir Eminem

Une autre grande nouveauté de l’événement final Big Bang de Fortnite est un concert d’Eminem. Encore une fois, le patch 27.11 de Fortnite inclut des fichiers du skin comme son propre écran de chargement qui a non seulement révélé l’existence de son concert, mais aussi le nom de l’événement lui-même. Nous pourrons profiter de la musique du populaire rappeur américain lors de cet événement.

Nous pourrons jouer aux nouveaux modes de jeu lors de l’événement final Big Bang de Fortnite

De nouveaux modes de jeu pourront être joués lors de l’événement Big Bang, dont un similaire à Guitar Hero

L’autre grande nouveauté de l’événement final Big Bang est que nous pourrons jouer à des versions de démonstration de plusieurs des prochains modes de jeu qui seront ajoutés à Fortnite :

L’événement final Big Bang de Fortnite est l’occasion parfaite de présenter pour la première fois au monde ces nouveaux modes de jeu qui arriveront au cours des prochains mois. Ainsi, Epic Games s’assure de susciter l’intérêt pour la nouvelle étape de Fortnite, avec une plus grande variété de modes de jeu que jamais.

L’événement final Big Bang de Fortnite se terminera avec un nouveau trou noir qui nous mènera au Chapitre 5

La saison Origines de Fortnite est tout un remember du Chapitre 1 du jeu, il est donc logique que l’événement final se termine de manière similaire à l’événement Le Final du jeu original : avec un nouveau trou noir qui nous transportera vers l’île du nouveau chapitre. Dans la saison Origines, les événements du Chapitre 1 se répètent, y compris la construction de la fusée qui sera lancée contre le météore et qui a abouti au trou noir qui a englouti l’île du premier chapitre de Fortnite.

La fusée est en cours de construction dans le Cratère Caché ; son but est d’être lancée contre le météore pour le détruire

